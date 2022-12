Cum te aperi de un cîine?

1. În momentul cînd un cîine vine brusc spre tine, e clar că vine să te muşte. În niciun caz să nu fugi. În momentul în care fugi, devii victimă. E bine să ţipi, să ai ceva cu care să-l loveşti, j piatră, un băț... efectiv să sperii tu cîinele. În momentul cînd fugi, cîinele îşi va da seama că îţi este frică şi te va urmări pînă te va prinde şi te va muşca.



2. În cazul extrem, în cazul unui cîine foarte agresiv, care vrea să atace, sprijiniți-vă cu spatele de gard pentru a nu cădea sau a nu fi mușcat din spate. Scoateți vesta, cămașa sau pălăria și țineți-o în mina întinsă, cîinele va apuca de haină și vat rage, atunci loviți-l cu putere în gît.



3. Dacă nu este un perete sau gard stai în poziție de atac, ducînd un picior înainte și îndoindu-l la genunchi. În cazul în care cîinele încearcă să sară, ridică o mînă, ca și cum ai vrea să-l lovești; astfel, va ataca mîna, dar vei evita traumatismele craniene. Cînd va sări cînele se va întinde, atunci loviți-l cu putere sub coaste. Dacă nu dovediți să faceți aceasta pînă cîinele vă va apuca de mînă, altă posibilitate nu veți avea.



4. Dacă nu ați dovedit și animalul v-a apucat de mînă, în ciuda durerii, înaintați spre cîine mai repede decît acesta se va retrage. Dacă nu va simți rezistența mîinii, cîinele este probabil să o lase pentru a mușca în altăparte. Dacă are zgardă, încercați să o apucați cu mîna liberă și răsuciți-o. Aceasta va strangula cîinele. Dacă nu are zgardă, încercați din nou să loviți cu piciorul.