Rămâi cu bine, InSight! Sonda aflată pe Marte nu mai răspunde mesajelor de pe Pământ

Sonda InSight de la NASA a transmis ceea ce ar putea fi ultimul său mesaj de pe Marte, acolo unde a fost trimisă pentru a încerca să elucideze secretele Planetei Roșii.



În luna noiembrie, agenția spațială americană a avertizat că sfârșitul se apropie pentru InSight, pe măsură ce praful continua să se acumuleze și să secătuiască sonda de energie.



„Generarea de energie a navei spațiale continuă să scadă pe măsură ce praful continuă să se acumuleze pe panourile sale solare. Sfârșitul este așteptat în câteva săptămâni”, a transmis NASA în data de 2 noiembrie.



„Mulțumesc că ați stat cu mine”



„Energia mea e foarte scăzută, așa că asta ar putea fi ultima fotografie pe care o trimit. Nu vă faceți griji pentru mine, însă. Timpul petrecut aici a fost atât productiv, cât și liniștit. Dacă voi putea continua să comunic cu echipa misiunii, o voi face, însă vă voi spune La revedere în curând. Mulțumesc că ați stat cu mine”, arată un mesaj dat publicității de NASA pe pagina de Twitter a sondei.



Robotul geolog, înarmat cu un ciocan și un instrument de monitorizare a seismelor, a atins pentru prima dată suprafața regiunii marțiene Elysium Planitia în noiembrie 2018.



De atunci, sonda InSight a efectuat excavări geologice, astfel desfășurând primele măsurători cu seismele de pe Marte folosind un seismometru de ultimă generație, care a fost instalat direct pe suprafața marțiană.



„Sper că v-am făcut mândri”



Sonda alimentată cu energie solară a transmis un mesaj anul trecut, amintindu-și despre timpul petrecut în spațiu.



„Am avut atât de mult noroc să locuiesc pe două planete. În urmă cu patru ani, am ajuns în siguranță pe a doua, spre încântarea familiei mele de pe prima. Mulțumesc echipei pentru că m-a trimis în această călătorie a descoperirilor. Sper că v-am făcut mândri”, a transmis InSight.



Încă de la lansarea sa, InSight a măsurat peste 1.300 de evenimente seismice, precum și peste 50 de cutremure care au avut semnale suficient de bune încât să ofere informații relevante despre Marte, potrivit rezultatelor misiunii.



Datele de la sondă au oferit, de asemenea, detalii despre stratele interioare ale planetei Marte, miezul său lichid, rămășițele surprinzător de variabile ascunse sub suprafața câmpului magnetic aproape dispărut, dar și despre condițiile meteorologice și activitatea seimică.



NASA a anunțat că, la data de 18 decembrie, sonda nu a răspuns mesajelor de pe Pământ, iar ultima oară când cercetătorii au stabilit contactul cu nava spațială a fost în data de 15 decembrie 2022. Oamenii de știință vor continua, pentru moment, să încerce să intre în contact cu sonda InSight.



Când va declara NASA misiunea încheiată?



NASA nu va declara misiunea încheiată până când InSight nu ratează două verificări cu nava spațială care orbitează Marte și transmite informații înapoi pe Pământ, potrivit The Guardian.



Înainte de lansarea sondei în 2018, cercetătorul-șef de la NASA Jim Green a spus că misiunea era de „o importanță fundamentală pentru a înțelege originea Sistemului Solar și a modului în care a devenit așa cum îl știm noi astăzi”.



În 2018, roverul veteran Opportunity a anunțat sfârșitul misiunii sale de 15 ani prin transmiterea unei imagini incomplete cu Valea Perseverenței. O furtună de praf puternică a întunecat cerul din jurul roverului alimentat cu energie solară, astfel blocând Soarele și lăsând în urmă o imagine cu puncte albicioase. Transmisiunea s-a oprit înainte ca imaginea completă să fie trimisă.