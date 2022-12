Ce spun astrele azi, 21 decembrie

Berbec

Sufletul tău este dornic de rafinare și de dialoguri cu persoane erudite. Vizitarea târgurilor de sezon, lecturarea cărților filozofice sau spirituale îți aduc informații noi și chiar prieteni. Călătoriile sunt o temă importantă, dar factorul neprevăzut îți poate strica planurile. Prudență la drum! Spre seară, planifică activități culturale pentru întreaga lună.



Taur

Chestiuni financiare comune cu alții! Este o zi buna de a te ocupa de taxe, impozite sau datorii de orice fel. S-ar putea sa descoperi ceva nereguli in documentele financiare, insa cu prudenta si discernamant le poti rezolva fara probleme. Energia viatala este scăzută, asa incat dozeaza-ti eforturile si ocupa-te doar de prioritati. Detașează-te de forfota cotidiană!



Gemeni

O zi bună de a te ocupa de relatiile parteneriale si de colaborari. S-ar putea ca partenerul de viata sa-ti reproseze atitudinea ta din ultima vreme. Foloseste-ti șarmul, explica-te in cuvinte putine, dar esentiale si fii mai receptiv la nevoile celuilalt. Colaborarile in care esti implicat pot suferi diverse răsturnări de situatie. Raportul dintre muncă și răsplata este in favoarea muncii.



Rac

Activitatile de rutină te solicită mult, atât acasă, cât și la serviciu. Relatiile colegiale sunt tensionate, ai senzatia ca muncesti doar tu, insa este doar o senzatie. Sanatatea fluctueaza, deci fii prudent. Evită consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale! Dozeaza-ti eforturile, fii mai discret si nu raspunde la provocari. Spre seara te vei simti mai bine.



Leu

Relațiile sentimentale sunt predominanta zilei. Se pare ca aceste tipuri de relații din viata ta sunt in continua transformare si parca nimic nu se leagă. Recomandabil este sa nu dai frâu liber stărilor de moment si sa-ți temperezi emotivitatea. Gustul dulce-amar este prezent, însă tocmai el este farmecul acestei perioade. Relaxează-te și bucură-te de toate!



Fecioara

O zi buna de a te ocupa de treburile gospodaresti. Relatiile cu membrii familiei sunt destul de conflictuale, dar la finalul zilei se poate ajunge la un consens. Atentie la problemele de sanatate sau sociale ale unui membru al familiei! Recomandabil este sa-ți faci un bilant al bunurilor patrimoniale, intrucat exista ceva nereguli in documente sau in acordurile verbale cu rudele.



Balanta

Ziua iti este ocupata cu multe drumuri. Unele sunt in interes personal, altele poti fi nevoit sa le faci in interes de serviciu. Formele de instruire pe termen scurt revin in atentia ta, existand varianta inscrierii la unele cursuri sau finalizarea celor in care esti deja implicat. Se recomanda multa prudenta in toate activitatile desfasurate. In a doua parte a zilei, relaxează-te.



Scorpion

Se conturează cheltuieli mari. Fii prudent și drămuiește-ți banii! Sunt șanse să primești cadouri si recompense mărunte, dar utile. Banii castigati din munca proprie sunt destul de putini, asa incat bine este sa cheltuiesti doar strictul necesar. Tonusul iti este scăzut. Este momentul sa-ti schimbi scara valorilor si sa-ti indrepti atentia si catre domeniile spirituale ale vietii.



Sagetator

Cheful de viata si energia pe care le emani astazi ii vor ajuta si pe cei din jur sa se bucure de tot si toate. Ai inițiative bune mai ales in ceea ce privește casa si familia. Totusi, bine este sa te ocupi doar de propria-ti persoana. Viziteaza saloane de intretinere corporala, inscrie-te la cursuri de dezvoltare personala, relationala sau de limbi straine.



Capricorn

Dorinta de retragere din iureșul vieții este accentuată. Sanatatea fluctuează, putându-se evidenția afecțiuni de tot felul. Dozeaza-ti eforturile, ocupa-te doar de activitatile usoare, iar comunicarea cu cei din jur să fie limitată. Pot aparea situatii neplacute in relatiile de serviciu, dar prudenta si discernamantul te pot feri de acestea. Odihneste-te mai mult!



Varsator

Prietenii si protectorii iti sunt alaturi intreaga zi. Intalniri, discutii, sfaturi, solutiile bune – toate vin catre tine pentru a-ti deschide noi orizonturi. Selecteaza cu atentie informatiile primite, deoarece unele nu îți sunt de folos. Relatiile cu unii apropiati pot fi conflictuale, dar sunt momente pasagere. Spre seara este posibil sa-ti scadă energia vitală.



Pesti

Ești o mică vedetă în anturaj, astfel că mulți vor fi cu ochii pe tine. Sunt posibile altercații cu șefii, oficialitățile momentului, însă ești suficient de pregătit să depășești totul cu bine. Unii șefi ți-ar putea reproșa faptul că esti interesat doar de problemele tale, iar indatoririle sociale le-ai trecut intr-un plan secundar. Relaxează-te la o șuetă alături de cei dragi.