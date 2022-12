Avatar 2 a făcut furori după primul weekend în cinema

După o așteptare de aproximativ 13 ani, Avatar 2 a ajuns în cinematografe, iar oamenii s-au îngrămădit să vadă The Way of Water așa cum și l-a imaginat James Cameron, pe marele ecran. Care este povestea spusă de încasările celui mai așteptat film din 2022.



Conform primelor statistici, Avatar: The Way of Water sau „Calea Apei”, după cum îi spun românii, a depășit 400 de milioane în încasări globale la box office, după ce, doar vineri, a strâns 180 de milioane de dolari în fiecare colț al mapamondului, transmite Știri.md cu referire la realitatea.md.



Cât de bun este Avatar 2 din încasări



Conform estimărilor Disney publicate de Deadline, În afara încasărilor din SUA, Avatar The Way Water are încasări cu 83% mai mari după primele trei zile în cinematografe comparativ cu primul film din serie. Calea Apei este cu 69% în fața Top Gun: Maverick dacă luăm ca referință primul weekend pe marele ecran, cu 59% peste lansarea Jurassic World Dominion și cu 39% după Spider-Man: No Way Home.



Pe hârtie, Avatar 2 nu s-a aliniat neapărat cu previziunile experților, fiind un pic sub așteptări, dar au fost și surprize plăcute. În Coreea, de vineri pe sâmbătă, numărul celor care s-au dus să vadă Calea Apei a crescut cu 94%, pentru un total local de 17,3 milioane. Până și în China a înregistrat 44 de milioane de dolari la cinema. Ca referință, faptul că este distribuit în China reprezintă o victorie foarte importantă pentru Avatar și pentru James Cameron, fiind o sursă majoră de profit pentru producția Disney / 20th Century Studios.



Dacă ne uităm în piețele importante din afara SUA, Avatar 2 a avut a doua cea mai profitabilă premieră în India pentru un film de la Hollywood după Avengers: Endgame. În Marea Britanie a avut a patra cea mai profitabilă lansare într-o zi de vineri din 2022. În Spania, s-a plasat pe poziția a doua după încasările de vineri după Doctor Strange in the Multiverse of Madness.