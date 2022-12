Alimente sănătoase pentru buna funcționare a rinichilor

Pentru a fi sănătos trebuie sa consumi și alimente sănătoase. Pe lîngă stilul de viață activ și lipsa exceselor de orice fel, o dietă bazată pe alimente sănătoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului, la păstrarea tonusului bun și la menținerea sănătății fizice și psihice.



Iată o listă cu alimente sănătoase pentru rinichi, alcătuită de nutritioniștii germani.



*Sfecla rosie stimuleaza arderile celulare.

*Visinele contin potasiu, substanta pe care rinichii “lupta” sa o elimine din sange atunci cand este in exces.

*Castravetele contine multa apa si deci stimuleaza activitatea rinichilor.

*Telina protejeaza rinichii de virusuri.

*Varza rosie – proteinele si aminoacizii pe care aceasta ii contine actioneaza ca un filtru pentru rinichi

*Gulia – vitamina C din ea protejeaza celulele renale, iar fierul si fosforul energizeaza.

*Ridichea neagra este un antibiotic natural.

*Varza murata detoxifica organismul.

*Hrisca este folosita ca produs dietetic in cazul bolilor de rinichi si in diabet.

*Patrunjelul detine combinatia ideala de minerale pentru a curata rinichii.