Suplimentele alimentare și vitaminele necesare în timpul iernii. Sfatul medicului

În timpul iernii, este important să consumăm vitaminele D, C și zinc, a declarat nutriționista Holly Zokkolan, scrie Express. Medicul a numit vitamina D drept o substanță nutritivă naturală primită de la lumina soarelui.



În lunile de iarnă, cînd există un deficit de lumină solară, vit. D trebuie administrată ca supliment. Această vitamină întărește sistemul imunitar. Ea se conține în pește gras, subproduse de carne, în brînză, gălbenușuri de ou.



Zincul, la fel ca vitamina C, ajută la lupta împotriva răcelii în timpul iernii. Aceasta din urmă este important și în restaurarea țesuturilor organismului.



Anterior, terapeutul Liudmila Lapa a spus că vitaminele D și C pot ajuta la întărirea imunității în sezonul de toamnă-iarnă împotriva bolilor respiratorii. Suplimentele alimentare trebuie utilizate moderat, deoarece hipervitaminoza poate duce la intoxicarea organismului ceea ce va fi greu de tratat. Înainte de a cumpăra vitamine, se recomandă consultarea unui medic pentru a alege dozele potrivite.