Detaliul ținut secret timp de 160 de ani, într-un tablou pictat

Șefa departamentului de conservare de la Muzeul de Artă din Cincinnati, Serena Urry, a observat ceva ciudat când efectua o inspecție de rutină a apreciatului tablou al lui Paul Cézanne „Natura moartă cu pâine și ouă”, potrivit CNN.



Pentru o lucrare de artă care datează din 1865, apariția unor crăpături mici nu a fost o surpriză, însă dispunerea acestora era neobișnuită, în două porțiuni ale picturii, transmite Știri.md, cu referire la Libertatea.



Mai mult, crăpăturile păreau să ascundă dedesubt sclipiri de alb, în contrast cu paleta tulburătoare a așa-numitei perioade „întunecate” a pictorului francez. „M-am gândit că ar putea fi ceva dedesubt la care ar trebui să ne uităm”, a spus Urry într-un interviu video.



Aceasta a cerut unei companii medicale locale să aducă un aparat portabil de raze X la muzeu, unde un tehnician a scanat pictura în ulei în mai multe părți. În timp ce Urry a pus cap la cap imaginile folosind Photoshop. „Pete de alb” indicau prezența unei cantități mai mari de pigment alb cu plumb.



„Încercam să-mi dau seama ce naiba erau… apoi am întors-o (la 90 de grade)”, și-a amintit ea.



„Eram singură, dar cred că am spus «wow» cu voce tare”. Când scanarea a fost rotită vertical, a apărut o imagine a unui bărbat, ochii, linia părului și umerii săi apărând ca niște pete întunecate. Având în vedere poziția corpului, Urry și colegii ei din muzeu cred că este Cézanne însuși.



„Cred că părerea tuturor este că este un autoportret… A pozat ca într-un autoportret: cu alte cuvinte, se uită la noi, dar corpul lui este întors.



„Dacă ar fi portretul altcuiva decât el, probabil că ar fi complet frontal”, a adăugat ea.



Dacă este adevărat, ar fi una dintre cele mai vechi reprezentări înregistrate ale pictorului, care avea în jur de 25 de ani când natura moartă a fost finalizată. Se știe că Cézanne a realizat mai bine de 22 de autoportrete, deși aproape toate au fost finalizate după anii 1860 și au fost în mare parte executate în creion.



„Suntem la începutul procesului de descoperire a cât mai mult posibil despre portret”, a declarat Peter Jonathan Bell, curatorul muzeului de picturi, sculpturi și desene europene.



„Acest lucru va include colaborarea cu experții Cézanne din întreaga lume pentru a identifica personajul și efectuarea unor analize imagistice și tehnice suplimentare pentru a ne ajuta să înțelegem cum ar fi arătat portretul și cum a fost realizat.



Făcând parte din colecția Muzeului de Artă din Cincinnati din 1955, „Natura moartă cu pâine și ouă” a fost pictată într-un stil realist, inspirat de perioadele baroc spaniol și flamand, pe care Cézanne l-a adoptat la începutul carierei sale.



Mai târziu, a dezvoltat o estetică mai colorată sub îndrumarea pictorului impresionist Camille Pissarro, înainte de a conduce stilul mai structurat al mișcării postimpresioniste.



La mijlocul anilor 1860, Cézanne dezvolta o nouă tehnică de pictură grosieră, folosind adesea un cuțit spatulă ca să aplice culoarea. Dacă portretul său ascuns a fost un experiment greșit sau dacă pur și simplu a refolosit o pânză veche pentru a economisi bani, rămâne o chestiune de speculație.



O altă posibilitate, a aventurat Urry, este că pictorul s-a simțit brusc inspirat și „avea nevoie de o pânză” – o teorie susținută de faptul că pare să nu fi îndepărtat multă vopsea înainte de a începe lucrul.



„Este destul de clar că nu l-a răzuit”, a explicat Urry.



Rămân multe alte întrebări, inclusiv despre culorile pe care le folosea Cézanne și cât de complet a fost portretul său original. Experții muzeului speră să analizeze pictura folosind procese avansate de scanare, cum ar fi imagistica multispectrală, care ar putea dezvălui pensulația de sub pictură, prin evaluarea texturilor invizibile pentru ochiul uman.