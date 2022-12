Cum scapi de tuse si nas infundat

Dupa ce a scazut temperatura dramatic, au aparut si racelile si este imposibil sa mergi in oras fara sa vezi pe cineva care isi sufla nasul ori care este infofolit.



Raceala este una dintre bolile de care putine persoane scapa in sezonul rece, iar marile companii farmaceutice ofera numeroase solutii pentru a scapa de ea.



Ei bine, chiar daca unele dintre ele pot avea efectul scontat, acest lucru dureaza cateva zile, iar daca trebuie sa participi la un eveniment si sa dai tot ce ai mai bun, poti incerca tratamentele facute in casa.



Scapa de tuse si de nasul infundat cu „bomba antiraceala"



Toata lumea stie de ceaiurile fierbinti, de supa si de binecunoscutele citrice, iar astazi va prezentam un tratament care te pune pe picioare in numai 24 de ore si care se numeste „bomba antiraceala".



Ai nevoie ca sa prepari bomba antiraceala de:



– 1 ceapa

– zeama de la o lamaie

– 2 linguri de miere

- 2 cani de apa.



Se fierbe apa pana cand incepe sa clocoteasca, timp in care se taie fin ceapa si se pune in apa. Se lasa sa fiarba timp de 15 minute, apoi se stinge focul si se asteapta ca sa se raceasa. Se strecoara amestecul, se adauga mierea si zeama de lamaie si se bea de trei ori pe zi.



Datorita ingredientelor, sistemul imunitar se intareste si astfel vei scapa in numai 24 de ore de raceala, fara medicamente.