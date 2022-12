Cum poți regla ușor nivelul glicemiei și colesterolului

Pentru a determina dacă băutura din bostan are efecte pozitive în cazul tău, este recomandat să-ți măsori valorile glicemiei și ale colesterolului înainte de a începe și după tratament.



Diabetul și bolile cardiovasculare sînt cunoscute drept ucigași „tăcuți”. Tocmai de aceea este foarte important să ții sub control aceste afecțiuni. Un nivel echilibrat de zahăr în sînge și colesterol este esențial pentru a preveni apariția complicațiilor problemelor menționate mai sus. În cele ce urmează, îți prezentăm cel mai bun remediu ce reglează nivelul glicemiei și al colesterolului.



Acest remediu acționează și ca adjuvant al altor tratamente pentru reglarea nivelelor de hormoni implicați în dezvoltarea acestor afecțiuni. Desigur, remediul pe care urmează să îl prezentăm trebuie să fie însoțit și de o nutriție echilibrată și mișcare.



Ce este diabetul și de ce apare?



Diabetul zaharat este o afecțiune cronică ce apare atunci cînd pancreasul nu funcționează în mod corespunzător și nu produce suficientă insulină. Este posibil și ca pancreasul să producă suficientă insulină, dar aceasta să nu fie folosită în mod adecvat.



Insulina are rolul de a regla cantitatea de zahăr din sînge. Prin urmare, problemele legate de secreția sau utilizarea deficitară a acestui hormon determină creșterea nivelului glicemiei. Acest lucru înseamnă că diabetul nu reprezintă un nivel ridicat de zahăr în sînge, ci inabilitatea pancreasului de a gestiona în mod corect cantitatea de insulină.



Dacă diabetul nu este ținut sub control, acesta poate afecta organele sau sistemele corpului. În cazurile extreme, se poate ajunge la amputarea membrelor inferioare.



Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), nivelurile ridicate de zahăr în sînge au cauzat 2.2 milioane de decese în anul 2012, iar în 2014, 8.5% dintre adulții planetei sufereau de diabet.



Aceeași organizație estimează că, în anul 2030, diabetul va fi a șaptea cauză de deces la nivel mondial. De aceea, este foarte important să iei măsuri din timp și să folosești remedii ce reglează nivelul glicemiei.



De ce să îți controlezi nivelul de colesterol?



Pentru o sănătate fizică optimă, este necesar să îți controlezi și nivelul de colesterol. Acesta reprezintă o substanță ce este prezentă în toate celulele corpului și care este necesară pentru funcționarea optimă a organismului. Însă, atunci cînd există un exces, colesterolul se amestecă cu alte substanțe și înfundă vasele de sînge.



Atunci cînd vasele de sînge se înfundă, apare ateroscleroza. La rîndul ei, ateroscleroza provoacă apariția afecțiunilor cardiace.



Organizația Mondială a Sănătății afirmă faptul că afecțiunile cardiace au cel mai mare risc de deces, făcînd anual 17 milioane de victime. De asemenea, un număr mare de oameni diagnosticați cu hipercolesterolemie nu primesc un tratament adecvat și nu merg la medic în mod regulat.



Dacă vrei să-ți reduci riscul de a dezvolta o problemă cardiovasculară, este important să ai grijă ce alimente consumi. Evită să adopți un stil de viață sedentar și începe să faci mișcare pentru a-ți îmbunătăți calitatea vieții.