Cum se poate de folosit rozmarinul și ce beneficii are pentru organism

Rozmarinul este o plantă aromatică perenă, originară din Europa, Africa și Asia.



Se dezvoltă spontan, se adaptează la multe temperaturi, are o rezistență mare și este perfectă pentru a crește și pe balcon! Tot ce ai nevoie este un ghiveci simplu de mărime medie și niște pământ, transmite Știri.md cu referire la dcnews.ro.



Nu uitați să udați planta constant, dar cu cantități mici de apă. Rozmarinul nu are nevoie de multă îngrijire, pur și simplu trebuie așezat într-un colț însorit. În schimb vă aduce multe beneficii. Rozmarinul nu este doar un condiment excelent în bucătărie, dar are o putere pozitivă asupra minții și sănătății.



Rozmarinul este perfect pentru felurile principale de mâncare, dar și pentru tot felul de garnituri: fie că este vorba despre pește sau carne, salate sau cartofi.



Puteți face și un ulei parfumat de rozmarin. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți câteva crenguțe de rozmarin într-o sticlă de sticlă, să o umpleți cu ulei de măsline extravirgin și să o lăsați să se odihnească la soare timp de o săptămână.



Uleiul se filtrează printr-o strecurătoare cu plasă fină și se lasă o zi întreagă la temperatura camerei, dar la întuneric. Apoi, acest ulei poate fi savurat în preparatele culinare.



Infuzie naturală din rozmarin



Dar să vorbim despre motivul pentru care rozmarinul a salvat mii de oameni! Proprietățile sale calmante permit să gestionați anxietatea și stresul fără a apela la medicamente adevărate. Încercați o infuzie din rozmarin, care calmează sistemul nervos, îmbunătățește memoria, crește buna dispoziție și concentrarea!



Această infuzie se prepară simplu și te va cuceri chiar de la prima înghițitură!



Aveți nevoie de:



ace de rozmarin - 1 lingură,



apă - 1 cană.



Transferați apa într-o cratiță și aduceți-o la fiert la foc mic. Adăugați acele de rozmarin și amestecați timp de 5 minute. Transferați amestecul într-un borcan sau într-un recipient de sticlă și lăsați-l să se odihnească timp de 12 ore.



Filtrați băutura printr-o strecurătoare și savurați-o rece sau încălzită în funcție de gusturile dvs. și de sezon! Vei beneficia de toate substanțele valoroase ale rozmarinului.



Totuși, rozmarinul conține diferite cantități de vitamine, precum A, C, B6 si acid folic, cat si calciu, magneziu, fier si mangan. În ceea ce privește valorile nutriționale, 100 grame de rozmarin conțin: proteine, calciu, fier, potasiu, magneziu, fosfor, vitamina A, vitamina C, vitamina B6, fibre.



Rozmarin este bogat în antioxidanți, compuși antiinflamatori și are acțiune antimicrobiană. De asemenea, rozmarinul este de ajutor pentru menținerea sănătăți sistemului digestiv, precum și proprietăți diuretice.Extractul de rozmarin are proprietăți antifungice, antioxidante, hepatoprotectoare, antibacteriene și antiseptice, datorită compușilor fenolici pe care îi conține.