Ce spun astrele azi, 17 decembrie

Berbec

Relatiile parteneriale iti vor solicita aportul la finalul acestei saptamani. Sunt posibile neintelegeri si discutii aprinse, insa retine ca doar tu esti cel care poate duce lucrurile pe un fagas mai bun. Fii intelegator si diplomat, pentru ca risti sa strici relatii si colaborari bune. Nemultumirile pot fi legate de banii si bunurile pe care le detii in comun cu un partener de viata sau de afaceri. Deocamdata exista multe restrictii la capitolul financiar, de aceea bazeaza-te doar pe castigurile tale si cheltuieste strictul necesar.



Taur

Pentru tine va continua saptamana de lucru si in weekend. Ori mergi la serviciu, ori iti iei de lucru acasa. Colegii si sefii sunt reticenți vizavi de elanul tau muncitoresc, de aceea fereste-te de ei. Atentie ca sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului uro-genital si cap. Evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Dozeaza-ti eforturile si ingrijeste-ti organismul. Exista o tensiune mentala profunda care in orice moment te poate necaji serios.



Gemeni

Cheful de distractii si aventuri te va face remarcat in anturaj zilele acestea. Atentie ca cei dragi si in special persoana iubita nu vad cu ochi buni starea ta de spirit. Exista posibilitatea sa ajungeti la discutii aprinse pe teme neimportante. Fii prudent si tine cont si de nevoile celor din preajma ta. Pe de alta parte foloseste-ti creativitatea si organizeaza serate amuzante pentru cei dragi. Abordarea unui hobby iti poate aduce liniste si pace in suflet. Prudență la sanatatea întregului organism! Hraneste-te corect si dormi mai mult.



Rac

Activitatile gospodaresti sunt cele mai indicate pentru tine la sfarsitul acestei saptamani. Iti sunt favorizate curateniile generale, reparatiile curente si reamenajarile interioare. Sunt momente bune de a planui desfasurarea sarbatorilor de iarna alaturi de cei dragi. Relatiile cu membrii familiei sunt tensionate, dar cu putin efort vei depasi totul cu bine. Emotivitatea te poate cuprinde pe neasteptate, insa tine-ti firea. Aduna-i pe cei dragi la o masa de sezon, stai de vorba cu rudele sau priveste in liniste la fotografiile albumului de familie.



Leu

Tu s-ar putea sa fii mai mult pe drumuri in acest weekend. Ori pleci intr-o vizita la cineva drag, ori mergi la un curs sau seminar scurt. Sunt momente bune pentru schimb de informatii si pentru largirea orizontului cunoasterii. Totusi selecteaza atent subiectele discutiilor pentru ca risti sa iti incarci mentalul cu aspecte neimportante pentru tine. Unele vesti legate de cunoscuti te pot ingrijora, insa recomandabil este sa eviti implicarea in problemele altora.



Fecioara

Totul se va invarti in jurul banilor in acest weekend. Faci cumparaturi, te gandesti sa faci cadouri, existand posibilitatea sa primesti si tu unele. Fii prudent pentru ca se impun restrictii la capitolul cheltuieli. S-ar putea sa afli vesti importante legate de salarizarea de la un loc de munca sau despre modificarea conditiilor de lucru. Pune bani deoparte, cheltuieste strictul necesar si ai grija sa iti achiti la timp facturile, taxele sau datoriile de orice fel.



Balanta

Starile tale de spirit fluctueaza destul de mult la finalul acestei saptamani. Recomandabil este sa te controlezi si sa iti vezi mai mult de treburile tale. Astrele te indeamna sa incepi o dieta, sa iti reorganizezi programul saptamanilor urmatoare sau sa te ocupi de gardaroba. Relatiile cu ceilalti sunt tensionate, de aceea evita provocarile lor. Poate ar fi bine sa faci si o selectie a persoanelor pe care le tii in preajma ta si carora li te destainuiesti.



Scorpion

Sufletul tau are nevoie de liniste si singuratate zilele acestea. Dialogurile interioare te pot ajuta sa iti explici unele evenimente si reactiile tale recente. S-ar putea sa descoperi nereguli la serviciu si in relatiile cu cei apropiati. Bine ar fi sa iti trasezi noi directii de viata si sa abordezi altfel situatiile cu care ai de-a face in ultimul timp. Atentie ca organsimul este obosit si are nevoie de ingrijiri speciale. Evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Foloseste remediile traditionale si odihneste-te mai mult.



Sagetator

Sfarsitul acestei saptamani este marcat de intalniri si dialoguri aprinse cu prietenii. Sunt posibile altercatii si contradictii, dar sunt momente pasagere, asa incat nu pune la suflet. Totusi ar trebui sa fii mai atent la cei care iti pun bete in roatele vietii. Indeparteaza-te de persoanele nepotrivite si de cele care doresc sa iti afle secretele si planurile de viitor. Poti afla informatii pretioase legate de parteneriatele si colaborarile in care esti implicat sau vrei sa te implici. Atentie la dusmanii ascunsi, pentru ca aceștia sapă incet si sigur!



Capricorn

Ochii si urechile lumii sunt atintite asupra ta. S-ar putea sa fii invitat la reuniuni cu multi invitati, cunoscuti sau mai putin cunoscuti si va trebui sa faci fata. Esti combativ, pus pe cearta si asta nu da bine in fata celorlalti. Fii prudent si dozeaza-ti energia interna. Un sef sau o persoana cu autoritate te poate provoca la discutii pe teme de larg interes. Cu putin efort si diplomatie vei reusi sa depasesti totul cu bine. Imaginea ta in ochii celorlalti o poti imbunatati mai mult sau mai putin, asta depinzand doar de tine.



Varsator

Relatiile cu cei aflati departe de tine si de tara sunt la ordinea zilei la finalul acestei saptamani. Unele informatii te pot alarma, insa selecteaza-le si noteaza-le doar pe cele care iti sunt cu adevarat de folos. Demersurile legate de calatorii se pot amana. Serile de weekend sunt potrivite activitatilor culturale. Vizioneaza o piesa de teatru, asculta un concert de muzica sau lectureaza o carte buna. Gandeste-te la un plan de imbogatire a palmaresului tau educational prin cursuri universitare sau de lunga durata.



Pesti

Banii si bunurile altora te intereseaza mai mult decat castigurile tale personale. S-ar putea sa fii nemultumit de ceea ce obtii de la altii, insa deocamdata ar fi bine sa folosesti doar ceea ce poti castiga din munca ta. Este nevoie sa iti achiti taxele, facturile sau datoriile de orice fel. Pe de alta parte evita sa te afunzi prea mult in problemele cotidiene. Orienteaza-ti gandurile si catre laturile spirituale ale vietii. Ai mai multa grija de membrii familiei!