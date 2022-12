Puțini oameni cunosc că copacul banilor (lat. Crassula, ori planta de jad, ori planta norocoasă) are proprietăți curative care nu sînt deloc inferioare acelora ale aloei.



Datorită proprietăţilor sale volatile, substanţelor pe care le elimină Crassula, poate fi eficientă în bolile virale, bacteriene și fungice.



S-a determinat că atunci cînd cineva se îmbolnăvește în casă, atunci şi planta se vestejeşte, aruncîndu-şi frunzele, iar atunci cînd persoana se însănătoşeşte, atunci şi planta îşi redobîndeşte puterea.



Sucul şi pulpa frunzelor plantei de jad poate fi aplicat pe răni, abcese, tăieturi şi zgîrieturi, căci substanțele care intră în componenţa sucului plantei vor contribui la procesele de regenerare ale pielii şi vor preveni procesul de inflamaţie.



În cazul întinderii mușchilor și ligamentelor, precum şi în cazul leziunilor, compresele din pulpa copacului banilor vor scoate inflamaţia şi vor avea efect analgezic.



Puteţi trata herpesul de pe buze cu ajutorul aceluiaşi suc al plantei de jad. Ungeți la fiecare 30 minute buzele cu sucul acestei plante (asigurîndu-vă că sucul să nu ajungă pe mucoasa cavităţii bucale).



În cazul anginelor, amigdalitelor și proceselor inflamatorii ale gîtului puteţi face gargare cu suc din planta de jad, care se prepară astfel: raportul de suc, 10 frunze de plantă la 1 pahar de apa fiartă. Faceţi gargare cu această soluție de circa 5 ori pe zi.



Puteţi trata artrita, reduce inflamaţia în urma muşcăturilor de insecte, aplicînd pe aceste locuri de cîteva ori pe zi suc din planta jadului.



Copacul banilor mai are o denumire în limba rusă „mozolnik", și, cum aţi putut ghici cu ajutorul acesteia pot fi tratate bătăturile. Pentru aceasta scoateţi de pe frunza plantei jadului pieliţa şi aplicaţi frunza cu partea fără pieliţă, fixați-o pe picior cu ajutorul unui plasture și lăsaţi-o peste noapte.



Aceeaşi metodă o puteţi folosi pentru tratarea unghiei încarnate sau a ciupercii unghiilor.



În ceea ce privește sucul din frunze de copacul banilor pentru uz intern, atunci, deoarece această plantă are proprietăți toxice și conține arsenic, acest lucru trebuie făcut cu mare precauție și în nici un caz să nu beţi sucul acestei plante nedizolvat, puteţi folosi doar infuzii pe apă.



Astfel, cu ajutorul unor astfel de infuzii poate fi vindecat ulcerul gastric şi ulcerul duodenal. Aceste infuzii se prepară, reieşind din următoarea proporţie 5 frunze de plantă la un pahar de apă clocotită. Deasupra frunzelor se toarnă apă clocotită, lăsîndu-se la macerat infuzia pentru 1 oră. Apoi, această infuzie se ia de 3 ori pe zi cîte 1 lingură cu 15-20 de minute înainte de masă.