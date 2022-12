De ce avem impresia că în fiecare an Crăciunul vine mai repede

Dacă te gândești la perioada copilăriei îți vei aminti probabil că decembrie părea cea mai lungă lună și că uneori aveai impresia că Moș Crăciun nu mai ajunge odată. Însă ca adult experiența este una diferită, lăsând impresia că Crăciunul vine tot mai repede cu fiecare an care trece.



Într-un minut ești la grătare sau la plajă vara în concediu iar apoi, aproape într-o clipită, parcă au sosit colindele, salata de boeuf și toate celelalte tradiții de sezon, transmite Știri.md cu referire la hotnews.ro.



Partea bună e că dacă nu îți vine să crezi că sărbătorile de iarnă bat deja la ușă, nu ești singurul, un studiu recent la care au participat aproape 1.000 de adulți din Marea Britanie arătând că 77% din respondenți spun că Crăciunul pare să sosească mai devreme în fiecare an.



Unul dintre motive poate fi faptul că percepem timpul diferit pe măsură ce înaintăm în vârstă, lucru care înseamnă că și în general, nu doar în perioada aceasta, ni se pare că timpul trece mai repede.



Pentru un copil în vârstă de 7 ani cele 12 luni dintre Crăciunuri reprezintă o proporție uriașă din viața pe care au trăit-o până atunci. Pentru o persoană ajunsă la 45 de ani, aceleași 12 luni sunt o parte mică a experienței lor de viață.



Rolul amintirilor și al rutinei în trecerea timpului



În plus, modul în care percepem trecerea timpului se modifică și datorită faptului că ne bazăm pe memorie pentru a estima duratele de timp. Când judecăm cât de mult a durat ceva, ne bazăm estimarea pe numărul de amintiri pe care le-am făcut în perioada la care ne gândim.



Indiferent dacă încercăm să ne amintim durata unui film, a unei călătorii cu mașina sau a unei relații, numărul de amintiri întipărite în creierul nostru va servi drept indicator privind durata respectivă.



Altfel spus, perioadele de timp în care ne facem mai puține amintiri - fie fiindcă nu am avut lucruri care să ni se pară stimulante, activități noi sau emoții puternice - sunt interpretate de creierele noastre ca fiind scurte.



La acest lucru se adaugă evident și faptul că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, memoria noastră devine mai șubredă și ne amintim mai puține lucruri din viața noastră de zi cu azi. De asemenea, este mai puțin probabil să încercăm lucruri noi decât atunci când eram mai tineri.



Acești factori luați împreună ar putea contribui la senzația că a trecut mai puțin timp decât ne așteptam de la Crăciunul trecut. Iar fiindcă lucrurile pe care le facem au o influență atât de puternică asupra modului în care percepem timpul, modificările aduse rutinei noastre de toate zilele distorsionează trecerea timpului.



Cu alte cuvinte, o zi previzibilă „ajută” timpul să treacă constant. De acest lucru și-a dat seama intuitiv probabil toată lumea în timpul pandemiei de COVID-19 și a lockdown-urilor impuse de autorități pentru a preveni răspândirea coronavirusului.



Azi ne vedeam de viața noastră obișnuită iar apoi foarte subit toate rutinele noastre au fost date peste cap, oameni din întreaga lume relatând că au simțit o senzație copleșitoare că timpul nu a trecut normal în timpul pandemiei.



Deși Crăciunul nu ne dă în mod evident viața peste cap la fel ca o pandemie, perioada de dinaintea sa ne perturbă obiceiurile noastre cotidiene.



Crăciunul este perceput diferit de către adulți și copii



Un alt factor care ne-ar putea face să simțim că Crăciunul a ajuns prea devreme este cantitatea de energie pe care o punem în anticiparea sa.



Pentru numeroși copii Crăciunul este cel mai așteptat eveniment al anului, tot acest entuziasm însemnând că ei sunt mult mai atenți la trecerea timpului înainte de venirea moșului. Din păcate pentru ei, această concentrare asupra trecerii zilelor face timpul să treacă mai greu.



Pentru majoritatea adulților însă, Crăciunul nu mai este atât de entuziasmant, așa că ei probabil se gândesc mai puțin la numărătoarea inversă.



Acest efect a fost probabil și mai pregnant în 2022, după ce am revenit în sfârșit la normalitate după pandemie și mulți dintre noi am fost mai ocupați decât oricând în viețile noastre, având și mai puțin timp să ne gândim la sosirea Crăciunului.



Pe lângă asta, deși sunt mai puțin atenți la trecerea timpului, adulții au mai multe lucruri de făcut înaintea Crăciunului. Pentru copii Crăciunul este ceva ce se întâmplă aproape magic, însă în cazul adulților „misterul” sărbătorii este înlocuit de bătăile de cap cu planificarea, cumpărăturile, împachetatul cadourilor și gătitul.



Această presiune suplimentară asupra programului nostru pe care o creează Crăciunul poate contribui și ea la trecerea mai rapidă a timpului. Pentru copii în schimb lipsa de control asupra a ceea ce se întâmplă de Crăciun poate contribui la rândul ei la creșterea a ceea ce psihologii numesc „incertitudinea temporală”:



Să nu știi când sau dacă un lucru se va întâmpla într-adevăr poate încetini trecerea timpului.



Crăciunul chiar vine mai repede în magazine



La toate aceste lucruri se adaugă și progresul tehnologic care ne poate afecta percepția asupra timpului. Avansurile tehnologice ne permit să îndeplinim mai multe sarcini mai rapid decât înainte, această accelerare a ritmului vieții comparativ cu, să zicem, 20 de ani în urmă, contribuind la rândul ei la senzația că Crăciunul sosește prea devreme.



Nu în ultimul rând, e posibil să simțim că Crăciunul vine mai repede în fiecare an fiindcă asta chiar se întâmplă într-un fel.



În trecut, magazinele din țările occidentale nu dădeau drumul sezonului festiv până în prima zi a Adventului, perioada de 4 săptămâni de dinaintea Crăciunului care în calendarul romano-catolic marchează și începerea noului an liturgical.



Însă acum a ajuns o normalitate să vezi ciocolate cu Moș Crăciun pe rafturile supermarketurilor încă din prima jumătate a lunii octombrie. Sigur, în România parcă situația încă nu e atât de „gravă”, dar am început deja și noi să vedem cum retailerii noștri se aliniază treptat la trendul din Occident.



Această modificare propriu-zisă a calendarului magazinelor pentru Crăciun contribuie și ea fără îndoială la percepția noastră că el sosește mai devreme în fiecare an.