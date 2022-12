Cît de sănătos poate fi muștarul

Frunzele de muștar conțin fosfor, calciu, magneziu și vitaminele din complexul B. Iar uleiul de muștar este bogat în vitaminele A, B3, B4, B6, D, E, K, P, substanțe glicozide, fitosteroili, substanțe volatile, clorofilă, acizi grași polinesaturați, acid linoleic, acizi grași esențiali omega-3, fier, zinc, magneziu, calciu, proteine.



Specialiștii spun că ceaiul din frunzele de muștar ajută foarte mult pentru scăderea în greutate, inclusiv pentru persoanele care au diabet, scrie doctorulzilei.ro.



„Frunzele de muştar sunt foarte bogate în minerale şi antioxidanţi, vitamina C, vitamina A, vitamina E, caroten, caciu, fier, magneziu, zinc, seleniu. Ceaiul de frunze de muştar e foarte bun în scăderea în greutate, inclusiv pentru cei care au diabet. E foarte bun pentru bărbaţi şi femei pentru că ele sunt bogate în vitamina K1 şi 400 de grame de frunze are 500 de procente de vitamina K. Un om are nevoie de vitamina K pentru întărirea oaselor pe an. E foarte bun în profilaxia bolilor de Alzheimer. Apropo de cele care vor să rămână mămici, să bea ceai de frunze de muştar. Şi tăticii ar trebui să bea.”, spun aceștia.



Beneficiile minune ale muștarului



Muștarul, pe lângă faptul că este un condiment din bucătărie, se dovedește a fi un aliment care ne scapă de o mulțime de probleme de sănătate:



Curăță și desfundă nasul



Avand in vedere ca mustarul are diferite substante chimice si proprietati medicinale, ne poate ajuta la curatarea nasului atunci cand avem raceala sau gripa. Dupa cum am spus mai sus, mustarul se incalzeste si se dilueaza usor.



Elimină ciuperca picioarelor



Daca faceti exercitii in mod frecvent sau doar aveti o ciuperca la picior, puneti putin mustar praf in apa si apoi spalati-va picioarele intr-un lighean. Veti vedea ca in curand ciuperca nu va mai fi o problema.



Scade temperatura și calmează durerile de cap



Cand bagati picioarele in apa si adaugati putin praf de mustar, veti atinge mai multe obiective. Daca aveti temperatura, aceasta va scadea si va calma si durerile de cap. De asemenea, creste fluxul de sange si, astfel, ajuta pentru a dispersa congestia. Creste circulatia sangelui si amelioreaza presiunea in vasele de sange din cap.