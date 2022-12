Țigările au fost interzise pentru cei născuți după 2009, în Noua Zeelandă

Noua Zeelandă a introdus o creștere constantă a vârstei de fumat pentru ca cei cu vârsta de până la 14 ani să nu mai poată cumpăra țigări în mod legal, în cadrul primei legislații din lume care interzice fumatul pentru generația următoare, transmite alephnews.ro.



Ministrul asociat al Sănătății, Ayesha Verrall, a declarat marți, 13 decembrie cu ocazia adoptării legii, că:



„Mii de oameni vor trăi o viață mai lungă și mai sănătoasă, iar sistemul de sănătate va avea o situație mai bună cu 5 miliarde de dolari, pentru că nu va mai fi nevoie să trateze bolile cauzate de fumat, cum ar fi numeroase tipuri de cancer, atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale, amputări” .



Se crede că Noua Zeelandă va fi prima țară din lume care va pune în aplicare creșterea anuală a vârstei de fumat, asigurându-se că tutunul nu poate fi vândut persoanelor născute la 1 ianuarie 2009 sau după această dată.



Aceasta va fi însoțită de o serie de alte măsuri pentru a face fumatul mai puțin accesibil, inclusiv reducerea drastică a cantității legale de nicotină din produsele din tutun și obligarea vânzării acestora doar prin magazine specializate în tutun, mai degrabă decât prin magazinele de cartier și supermarketuri, potrivit The Guardian.



De asemenea, țara a crescut finanțarea pentru servicii și campanii de sănătate și a lansat servicii de renunțare la fumat special pentru comunitățile Māori și din Pacific.



Numărul magazinelor care au voie să vândă țigări în mod legal va fi redus la o zecime din nivelul actual, de la 6.000 la doar 600 la nivel național. Legile au trecut de lectura finală marți seara și vor intra în vigoare în 2023, în timp ce Noua Zeelandă încearcă să își atingă obiectivul de a face țara ,,fără fum de tutun” până în 2025.



În timp ce introducea legea pentru prima lectură în iulie, Verrall a declarat: „Timp de zeci de ani am permis companiilor de tutun să își mențină cota de piață făcând ca produsul lor mortal să creeze din ce în ce mai multă dependență. Este dezgustător și bizar. În această țară avem mai multe reglementări privind siguranța vânzării unui sandviș decât a unei țigări”.



„Vrem să ne asigurăm că tinerii nu vor începe niciodată să fumeze, așa că vom transforma în infracțiune vânzarea sau furnizarea de produse din tutun către noile cohorte de tineri. Persoanele cu vârsta de 14 ani la data intrării în vigoare a legii nu vor putea niciodată să cumpere tutun în mod legal. Ratele de fumat sunt în scădere drastică” , a adăugat ea. „Obiectivul nostru de a fi fără fum de țigară până în 2025 este la îndemână” .



Cu toate acestea, noile legi nu vor restricționa vânzările de produse de vapat. Datele indică faptul că cel puțin unii neozeelandezi și-au schimbat obiceiul de nicotină de la țigări la dispozitive de vapat.



Datele publicate în noiembrie au arătat că numărul persoanelor care fumează zilnic a scăzut la 8%, față de 9.4% anul trecut, marcând cea mai scăzută rată de la începutul înregistrărilor.



Cu toate acestea, creșterea numărului de utilizatori zilnici de dispozitive de vapat a fost mai mare decât scăderea numărului de fumători zilnici: 8.3% dintre adulți acum zilnic produse de vapat, în creștere de la 6.2% în ultimul an.