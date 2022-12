Ce pericole se ascund într-o strîngere de mînă

Strînsul mîinii, una dintre cele mai populare metode de salut, pare sa ascunda pericole nebanuite. Bacteriile s-ar transmite foarte usor in acest fel, asa ca alte moduri de a ne saluta ar fi mai indicate, sustin oamenii de stiinta, transmite stirileprotv.ro.



Oamenii de stiinta de la Universitatea Aberystwth, din Tara Galilor, au sustinut o serie de mai multe teste privind igiena mainilor. Acestia au folosit manusi de cauciuc si un strat gros din bacteria E-coli, dupa care si-au dat mana, au batut palma si si-au ciocnit pumnii, in semn de salut.



Potrivit studiului, cele mai mari doze de bacterii au fost transmise in timpul clasicei strangeri de mana. In schimb, atunci cand subiectii si-au ciocnit pumnii, s-au transmis cu 90% mai putin microbi.



"Oamenii se gandesc rareori la implicatiile privind sanatatea, atunci cand dau mana. Dar daca ar fi incurajati sa incerce alta forma de salut, exista un potential real de reducere a bolilor infectioase", spune doctorul Dave Whitworth, lector principal la Universitatea Aberystwyth, citat de The Mirror.



Potrivit studiilor anterioare, o strangere puternica de mana e semn ca vei trai mai mult, pe cand o strangere prea lejera ii face pe angajatori sa nu aiba incredere in persoana care solicita jobul.