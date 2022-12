Topul celor mai bune paşapoarte. Surpriza din vârful clasamentului care domină toate ţările. Pe ce loc e Moldova

Emiratele Arabe Unite au cel mai puternic document de călătorie din lume.



Acest lucru reiese dintr-un index al paşapoartelor publicat de Arton Capital,Arton Capital, care prezintă un top 10 dominat de ţările europene.



Cu un paşaport din Emiratele Arabe Unite, călătorii pot intra fără probleme în 180 de ţări, cu şapte mai multe decât în ţări europene precum Germania sau Suedia şi cu nouă mai multe decât în Japonia, al cărei document de călătorie a fost clasificat ca fiind cel mai bun din lume la începutul acestui an într-o listă publicată de Henley & Partners. Ţara asiatică ocupă locul 24 în indexul Arton, având acces uşor în 171 de ţări.



De-a lungul pandemiei, Emiratele Arabe Unite au stat în mare parte departe de închiderile la scară largă observate în întreaga lume, bazându-se în schimb pe reguli stricte privind măştile şi vaccinarea. Gestionarea agilă a pandemiei de către guvern a atras vizitatori din întreaga lume care căutau să scape de restricţiile din ţările lor de origine.



“Mobilitatea globală este în creştere rapidă, în pofida izbucnirii conflictului în Europa şi a tensiunilor tot mai mari legate de frontiere”, a afirmat Arton într-un comunicat. “Deşi lumea continuă să resimtă efectele pandemiei, în mod surprinzător, călătoriile nu au fost niciodată mai uşoare, cu o creştere constantă a numărului de paşapoarte, o tendinţă pe care o preconizăm că va continua şi în 2023.”



Primul loc în acest clasament se adaugă la lista tot mai mare de distincţii ale Emiratelor Arabe Unite, care include cea mai înaltă clădire din lume, cea mai adâncă piscină şi cel mai înalt hotel.



Clasamentul Arton Capital este următorul:



1. Emiratele Arabe Unite – acces în 180 de ţări

2. Germania – acces în 173 de ţări

3.Suedia – acces în 173 de ţări

4.Finlanda – acces în 173 de ţări

5.Luxemburg – acces în 173 de ţări

6.Spania – acces în 173 de ţări

7.Franţa – acces în 173 de ţări

8.Italia – acces în 173 de ţări

9.Ţările de Jos – acces în 173 de ţări

10.Austria – acces în 173 de ţări



Arton a declarat că paşapoartele aproape tuturor ţărilor din întreaga lume au devenit mai puternice în acest an, naţiunile fiind dornice să profite de avantajele economice oferite de o mai mare libertate de mişcare.



Republica Moldova ocupă locul 40, cu un scor al mobilității de 122.



Cu toate acestea, creşterile de la un an la altul în Marea Britanie au încetinit în raport cu unele state europene, iar tendinţa ar putea continua, deoarece Marea Britanie se luptă să reintroducă viza pentru statele din UE, a avertizat Arton.



“Acest lucru se datorează în mare parte consecinţelor ieşirii din piaţa comună şi a libertăţii de circulaţie asociate cu aceasta”, potrivit lui Arton. În prezent, ţara se află pe locul 25, cu acces facil la 171 de ţări.

Vanuatu a fost singura ţară care a înregistrat o scădere a scorului de acces, din cauza suspendării sistemului de scutire de vize cu Uniunea Europeană. Paşaportul Afganistanului a continuat să fie cel mai puţin util.