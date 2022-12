Un cercetător crede că extratereștrii așteaptă un semn de la omenire

În comunitatea astronomică există de câteva decenii bune deja discuții despre potențialele soluții la Paradoxul Fermi, care încearcă să vină cu un răspuns la întrebarea „De ce nu suntem capabili să detectăm nicio formă de viață extraterestră acolo în Univers?”. Dar noi posibile răspunsuri continuă să fie propuse.



Acum, un nou studiu vine cu o teorie suplimentară, aceea că extratereștrii sunt pur și simplu prea ocupați pentru a le păsa de noi. Lucrarea, publicată pe arXiv, a fost scrisă de Amri Wandel de la Institutul de Fizică Racah de la Universitatea Ebraică din Ierusalim.



Acesta are două ipoteze de bază. În primul rând, extratereștrilor nu le pasă cu adevărat de planetele cu viață pe ele. În al doilea rând, le-ar păsa dacă ar putea detecta viață inteligentă pe una dintre ele.



Pentru ca prima ipoteză să fie valabilă, ar fi de ajutor dacă apariția planetelor „biotice” (care au biologie) este larg răspândită. În acest caz, chiar și civilizațiile avansate ar putea să nu aibă suficiente resurse pentru a le dedica explorării complete a acestor planete, în special sub forma unei sonde reale, scrie Phys.org.



Iar trimiterea de mesaje, care consumă mult mai puțină energie decât trimiterea unui obiect fizic, este destul de inutilă dacă toate acele unde radio pur și simplu trec peste o formă de organism unicelular primitiv.



Extratereștrii, prea ocupați pentru a le păsa de noi?



Oamenii de știință au acordat recent mai multă încredere acestei teorii, având în vedere preponderența exoplanetelor găsite în zonele locuibile ale stelelor lor. Să presupunem că fiecare dintre acestea dezvoltă viață la un moment dat în evoluția lor.



În acest caz, galaxia ar putea fi atât de plină, încât nu ar merita timpul civilizațiilor avansate să verifice fiecare planetă biotică înainte ca aceasta să dezvolte inteligență.



Cu toate acestea, odată ce o planetă a dezvoltat inteligență, ar putea fi de fapt interesantă pentru ei. Baza paradoxului Fermi se referă la faptul că nu este ușor să detectezi viața inteligentă. Prin urmare, probabil că aceasta este relativ rară în galaxie până în prezent.



Așadar, orice caz ar putea fi interesant chiar și pentru o civilizație avansată. Pentru a detecta viața inteligentă de la distanță, cel mai simplu lucru pe care l-ar putea face o civilizație avansată ar fi să caute semne de semnale radio artificiale sau alte semnale, similar cu ceea ce fac astronomii în cadrul proiectului SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence).



Cum ar putea detecta extratereștrii viața?



Cum ar arăta acest lucru dacă situația ar fi inversă, iar extratereștrii ar putea detecta potențial semne de inteligență pe Pământ? Cel mai evident răspuns ar fi semnalele radio pe care Pământul a început să le trimită în urmă cu aproximativ 100 de ani.



În acei 100 de ani, semnalele ar fi ajuns, teoretic, la cele mai apropiate 15.000 de stele, dar numai cele aflate la o distanță de 50 de ani-lumină ar fi fost capabile să trimită ceva înapoi pe care noi l-am fi văzut.



Această rază include 1.300 de sisteme stelare în total, din cele 100 de miliarde până la 400 de miliarde de sisteme stelare din Calea Lactee.



Nu este mult după standardele galactice, dar totuși un număr care nu este egal cu zero. Cu toate acestea, oamenii de știință SETI cred că semnalele radio pe care le-am trimis, care au fost mai degrabă un accident al televiziunii de radiodifuziune decât un mecanism de semnalizare intenționat, nu s-ar putea distinge de zgomotul de fond după aproximativ un an lumină de călătorie.



Există o mulțime de soluții la Paradoxul Fermi



Prin urmare, chiar și în acele 1.300 de sisteme stelare care ar fi putut răspunde, există o șansă destul de mare ca acestea să nu fi fost în măsură să detecteze technosemnatura noastră neintenționată și ar putea fi în continuare ignorante cu privire la viața inteligentă de pe această planetă.



Și dacă viața neinteligentă este abundentă, de ce s-ar deranja să cheltuiască resurse pentru a încerca să contacteze o lume potențial neinteligentă?



Prin urmare, o soluție la Paradoxul Fermi ar fi că extratereștrii au tăcut până acum pentru că nu au observat niciun indiciu că suntem inteligenți.



Este, cu siguranță, o soluție care a mai fost propusă în alte forme anterior. Cu toate acestea, argumentul este bine explicat în lucrarea lui Wandel.