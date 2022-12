Taxa pentru posesorii de câini în Chișinău va fi aplicată odată cu lansarea bazei de date

Deși aleșii locali din Chișinău aprobă anual o taxă pentru posesorii de câini, nimeni nu o plătește. Contactat de IPN, Karl Luganov, șeful Secției control și protecția animalelor din cadrul Direcției generale locativ-comunală și amenajare, a precizat că taxa nu poate fi aplicată întrucât nu este funcțional Registrul animalelor de companie din municipiul Chișinău.



În acest an a fost votată lansarea bazei de date și în acest moment se fac pregătirile tehnice. Atunci când registrul va fi lansat, oamenii vor putea înregistra animale și va fi definitivată procedura de achitare a taxei. „Încă nu sunt aplicate taxele. Ele în fiecare an se prevăd conform Codului Fiscal. Această taxă există în Codul Fiscal de 15 ani”, a spus Karl Luganov.



Mărimea taxei este de 120 de lei pe an, ceea ce înseamnă 10 lei pe lună. Sunt prevăzute și scutiri. Karl Luganov spune că scopul introducerii acestei taxe nu este ca posesorii de câini să fie impuși să plătească niște bani, ci ca animalele să fie înregistrate, iar oamenii să devină mai responsabili.



Conform documentului de decizie aprobat de Consiliul municipal Chișinău, de taxa sunt scutite persoanele nevăzătoare, pensionarii, deținătorii animalelor care au obținut succese în competiții, curatorii și voluntarii care au semnat un acord privind deținerea responsabilă cu Secția control și protecția animalelor. Nu se va plăti taxă nici pentru animalele adoptate de la aziluri.