Haine care ne îmbolnăvesc

Substanţele chimice din unele obiecte de îmbrăcăminte pot provoca alergii, eczeme, tulburări endocrine.



Semnalele trase de oprganizaţiile neguvernamentale privitoare la chimicalele din hainele de zi cu zi au fost concentrate în sintagma "îmbrăcăminte toxică".



În timpul unei campanii a Greenpeace au fost testate mai multe modele de haine, unele dintre ele aparţinînd chiar unor firme de lux. În majoritatea cazurilor, rezultatele testelor au fost pozitive, recomandîndu-se ca hainele respective să nu fie purtate deoarece pot afecta starea de sănătate. Hainele toxice sînt asociate cu unele tulburări endocrine, candidoze genitale, eczeme, infecţii bacteriene, cu suspiciunea de a favoriza apariţia unor forme de cancer.



În special la copii, hainele toxice provoacă dermatita atopică, boală inflamatorie cronică a pielii, caracterizată prin reprize dese de mîncărimi ale pielii, erupţii cutanate la nivelul extremităţilor, pe trunchi, faţă cu aspect eritematos, uneori cu vezicule sau cruste. Peste 3.000 de substanţe chimice pot fi factori cauzali de alergie, dintre care cei mai răspîniţi sunt: metalele (nichel, zinic, cobalt), excipienţi din produsele cosmetice (parafenilendiamina, monothioglicolat, tiomersal etc.), coloranţi din haine, medicamente, latex etc. Inclusiv Greenpeace precizează că există o categorie de haine care sunt toxice, întrucît conţin substanţe, în special coloranţi, care pot provoca reacţii alergice. În pericol sunt, evident, în primul rînd copiii, mai ales că ei au tendinţa de a duce hainuţele la gură şi, astfel, să înghită substanţe toxice în doze concentrate. De altfel, substanţe rele pentru cei mici s-au depistat şi în încălţămintea de plastic destinată lor. Dar şi adulţii cu pielea mai tăbăcită au de suferit, deoarece de la hainele zilnice, lenjeria intimă şi de pat, încălţăminte, canapele pînă la multe, foarte multe produse cosmetice (farduri, ojă), toate sunt burduşite de substanţe toxice. Trebuie să reţinem că produsele toxice depistate în haine alterează mediul înconjurător şi pun la grea încercare sănătatea persoanelor care le manipulează în timpul confecţionării obiectelor de îmbrăcăminte. În ţările UE, există reglementări concepute pentru a-i pune pe cumpărători la adăpost de asemenea haine. Specialiştii ne recomandă să ne protejăm, evitînd hainele colorate strident, cu desene metalizate sau cu alte aplicaţii. De asemenea, sîntem sfătuiţi să fim extrem de atenţi la hainele second hand despre care nu ştim nimic, mai precis cine le-a mai folosit înaintea noastră şi ce microbi ascund.