4 alimente anti-cancer pe care să le incluzi în alimentație

Cancerul poate fi greu de tratat, dar este ușor de prevenit. O alimentație corectă și complexă, cu alimente-cheie ce luptă cu celulele canceroase, poate face diferența. Iată pe ce alimente poți să te bazezi în lupta cu această boală.



Trueactivist.com a făcut lista alimentelor pe care ar trebui să le consumăm mai des, mai ales că le avem la îndemînă.



Turmericul sau curcuma



Este o plantă din sud-estul Asiei pe care o cunoști mai mult sub formă de condiment. Ce nu știai insa este că are proprietăți anti-cancerigene puternice. Cercetările au demonstrat că blochează dezvoltarea celulelor canceroase și le reduce într-o proporție de 80%.



Extractul de frunze de papaya



Un studiu realizat de Universitatea din Florida a demonstrat proprietățile puternice ale acestui extract împotriva mai multor tipuri de tumoare. Iar asta fără să aibă efecte negative asupra organismului, așa cum se întîmplă cu chimioterapia. Ba mai mult, extractul poate fi administrat pe termen lung, fără ca acesta să aibă efecte secundare. Un alt studiu a demonstrat că extractul din frunze de papaya poate să lupte cu mai multe forme de cancer, printre care cervical, mamar, la ficat, la plămîni și la pancreas.



Ghimbir



Rudă a a turmericului, ghimbirul este un alt aliment-cheie împotriva cancerului. Are proprietăți antioxidante importante, la care se adaugă proprietăți anti-inflamatoare, care sînt binevenite în lupta cu această boală. Iar cercetătorii au confirmat că are puterea să micșoreze tumorile.



Usturoiul



Beneficiile lui sînt cunoscute încă din cele mai vechi timpuri, dar cati dintre voi stiau ca este un aliat de nadejde impotriva cancerului? Ba mai mult, usturoiul este unul din cele mai importante alimente anti-cancer. Oamenii de știință pun acest lucru pe seama capacității acestuia de a produce hidrogen sulfurat, care previne apariția cancerului la prostată, la sîni și la colon.