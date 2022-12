Ce spun astrele azi, 11 decembrie

Berbec

Ziua de astazi va fi plina de contradictii in ceea ce priveste trairile voastre sentimentale. Vor fi momente in care va veti simti fara chef, ca si cum nimic nu va intereseaza, veti afisa un comportament oarecum indolent, dar si momente in care cei din jur va vor vedea foarte implicati, foarte interesati de ceea ce se intampla. Aceste semnale contradictorii sunt deconcertante, ii vor dezorienta pe cei care va sunt in preajma. Cei care vor dori sa va fie aproape, vor trebui sa se inarmeze cu multa rabdare, in ceea ce va priveste. Este bine sa ramaneti vigilenti in privinta chestiunile importante si sa evitati sa va expuneti riscurilor inutile.



Taur

Climatul astral al zilei de astazi va va stimula activitatile; beneficiati de uenle atuuri de care nu dispuneti, in mod obisnuit. Chiar daca veti face unele mici excese, ele vor putea fi puse pe seama vitalitatii si energiei de care dispuneti. Ar fi bine sa va ganditi, in a doua parte a zilei, la o schimbare de decor, insa fara a merge foarte departe, pentru a nu va obosi prea mult. Trebuie sa evitati stresul inutil si sa incercati sa va bucurati de cateva clipe de pura relaxare, acompaniati de partener, daca este posibil, pentru ca, dintr-o relatie sentimentala implinita va luati, de cele mai multe ori, resursele necesare pentru a merge mai departe.



Gemeni

Veti fi susceptibili a face greseli in ceea ce priveste propriile sentimente si dorinte. Veti fi predispusi a va lasa atrasi de diverse iluzii, care v-ar putea face sa va implicati in actiuni incurcate, confuze. De aceea, posibilitatea de a face greseli este crescuta, pentru voi, pe tot parcursul zilei de astazi. Se impune deci sa fiti mult mai vigilenti ca de obicei, in ceea ce priveste proiectele si modul de actiune. S-ar putea spune ca astazi ar trebui sa va feriti mai mult de voi insiva, inclusiv in plan sentimental. Desi veti fi foarte sarmanti si atractivi pentru ceilalti, in jurul vostru vor roi doar persoane controversate, interesate, profitoare.



Rac

Din pacate, ziua nu se anunta a fi una foarte reusita pentru voi, astazi. In primul rand, este posibil sa experimentati probleme din punct de vedere fizic, ceea ce va va reduce capacitatea de a actiona si de a va implica in ceea ce aveti de facut, asa cum v-ati dori. Daca simtiti ca problemele sunt acute, nu ezitati sa consultati un specialist pentru a le identifica si a gasi solutiile potrivite. A trage de timp in acest sens nu doar ca nu va rezolva problemele, dar le poate si acutiza. Pe de alta parte, nici superiorii nu ar putea sa va tolereze prea mult aceasta stare, deoarece isi doresc persoane cu potential, care sa-si rezolve sarcinile de serviciu.



Leu

Pornind in aceasta zi cu mult entuziasm, veti avea impresia ca nimic nu va poaote sta in cale, ca totul va este posibil. Incercati, totusi, sa fiti ceva mai realisti, pastrandu-va, in egala masura, o stare de optimism. Numai astfel veti reusi sa faceti suficient de multe lucruri, insa intr-o maniera prudenta si cu rezultate pozitive. Nu va doriti sa faceti greseli care ar putea sa va aduca batai de cap nedorite, in zilele urmatoare. In plan sentimental, va trebui sa va straduiti, ceva mai mult ca de obicei, sa va atingeti obiectivele. Priviti cu mai multa atentie in jurul vostru. Este posibil ca dragostea sa fie mult mai aproape de voi decat v-ati fi inchipuit.



Fecioara

Este posibil sa mai experimentati, pe parcursul zilei, si momente de epuizare, in care sa aveti impresia ca nu veti mai finaliza niciodata ceea ce aveti de finalizat. Din fericire, vor fi doar momente trecatoare, care nu va vor impiedica decat foarte putin in atingerea obiectivelor pe care vi le-ati propus. In ceea ce priveste relatiile de care dispuneti, ar fi bine ca acestea sa fie cat mai vaste. Este o zi in care oricare dintre aceste contacte ar putea sa conteze foarte mult, in functie de oportunitatile ce ar putea sa apara. Cariera este pe primul loc, insa nu neglijati familia, care va este alaturi si va sustine in demersurile pe care le initiati.



Balanta

Nu este o zi potrivita pentru a va deda exceselor, nici macar celor alimentare. Orice escapada in aceasta directie va poate aduce o multime de probleme, pe care le-ati putea usor evita prin adoptarea unui comportament moderat, prudent. O dieta echilibrata, care sa contina, in cantitati optime, principiile nutritive necesare, va poate asigura o doza de vitalitate si energie care sa va sustina pe parcursul intregii zile. Este posibil sa va confruntati cu o serie de schimbari la locul de munca; colegi care pleaca, altii noi care vin, poate o schimbare de birou, pooate chiar o schimbare de locatie sau de atributii.



Scorpion

Este foarte posibil ca astazi sa va confruntati cu evolutii accelerate ale unor situatii neprevazute, care va pot lua prin surprindere. Din acest punct de vedere, este necesar sa fiti tot timpul in alerta, sa nu lasati nici un moment garda jos, pentru a fi pregatiti sa faceti fata evenimentelor. Va fi un lucru extrem de obositor, care va va lasa sleiti de puteri, catre finalul zilei. Este, de asemenea, foarte posibil, sa aveti probleme in anturaj, chiar cu partenerul de relatie, ceea ce arunca o aura destul de nafasta asupra acestei zile. Cel mai bine ar fi sa lasati sa treaca aceste momente, fara sa mai contribuiti si voi la evolutiile negative.



Sagetator

Ati putea fi tentati sa mai scurtati calea spre atingerea celor mai arzatoare scopuri ale voastre, sa trisati putin pentru a mai taia din timp si distante. S-ar putea sa nu fie o idee prea buna; ba chiar s-ar putea ca, in unele cazuri, sa regretati destul de mult astfel de decizii. Ca urmare, cel mai bine ar fi sa gasiti solutiile cele mai bune, pentru a va indeplini obiectivele pe cai corecte. Momentele de liniste alaturi de persoanele dragi ar trebui pretuite ca atare si chiar favorizate sa se petreaca, atunci cand acestea nu apar de la sine. Profesional, este bine sa aveti in vedere stimularea comunicarii cu cei din jur; le mai puteti afla din intentii sau va puteti pune la curent cu informatii pe care inca nu le cunosteati.



Capricorn

S-ar putea sa va pierdeti oarecum din autonomia obisnuita, pe parcursul zilei de astazi, si sa va treziti, deodata, intr-o oarecare stare de dependenta care va displace total. Totusi, nu trebuie sa va manifectati radical. Este bine sa analizati cu atentie situatiile ca ar putea sa apara si sa mizati mai mult pe diplomatie si moderatie. Confortul casei voastre s-ar putea sa va atraga ceva mai mult ca de obicei, insa, din pacate, nu prea veti avea timp sa va bucurati de el. Numeroasele solicitari ale zilei vor da o nota agitata si va vor consuma mult din energie. Este posibil sa apara si unele circumstante mai neobisnuite, carora va fi nevoie sa le faceti fata, mai ales catre seara.



Varsator

Se anunta o zi destul de aglomerata pentru voi, insa daca veti sti sa va organizati eficient, nu ar trebui sa aveti probleme deosebite in a trece cu bine de toate incercarile. Strategiile bine puse la punct va pot aduce castiguri semnficative. Veti beneficia de putere de convingere, ceea ce va poate aduce sprijin semnificativ, din partea unor persoane importante. Si in relatia cu apropiatii, este bine sa mizati pe farmecul persoanal. Cei aflati in cautarea perechii ideale, pot sa profite de simpatiile pe care le trezesc si de suportul persoanelor de sex opus; aveti grija sa initiati discutii pe teme de interes, pentru a nu plictisi partenerul inainte de a va evidentia intentiile.



Pesti

Climatul astral este oarecum mai turbulent, iar acest lucru se va evidentia in anumite disfunctionalitati in viata personala; intentiile voastre bune nu reusesc sa se faca intelese de cei din jur. Este posibil sa experimentati neintelegeri cu apropiatii, care vor parea greu de remediat, mai ales daca nu veti reusi deloc sa ajungeti la un limbaj comun. Va fi dificil sa remediati lucrurile, daca acestea vor lua o turnura nedorita. In plan profesional, lucrurile par a sta mai bine. Se pare ca sarmul vostru natural, cumulat cu abilitatile profesionale, va avea impact asupra cui trebuie, iar acest context ar putea pregati terenul pentru un pas inainte in ascensiunea in cariera.