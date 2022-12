Meteorologii prognozează un sfârșit de săptămână cald şi ploios

Vreme ploioasă, cu temperaturi primăvăratice, prognozează Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) pentru acest sfârşit de săptămână, transmite MOLDPRES.



Conform meteorologilor, sâmbătă şi duminică, 10-11 decembrie, pe întreg teritoriul ţării, maximele termice vor ajunge până la 12 grade Celsius, ziua. În timpul nopţii, termometrele vor indica până la plus 8 grade, mai frig fiind tradiţional la nord.



De asemenea, în acest weekend se aşteaptă ploi, la care speră producătorii agricoli. Precipitaţii mai intense sunt posibile duminică, în toată ţara, care vor avea continuitate şi luni, 12 decembrie.



Conform SHS, suma medie a precipitaţiilor căzute în luna decembrie constituie în teritoriu 29-43 mm, iar numărul zilelor cu precipitaţii – de la 10 până la 13. Însă, în unii ani, izolat nu s-au semnalat precipitaţii pe parcursul lunii decembrie. Cea mai mare cantitate lunară de precipitaţii pentru întreaga perioadă de observaţii a constituit 177 mm (Chișinău, r. Bâc, 2012), iar cea zilnică – 57 mm (Giurgiuleşti, 2005, Nisporeni, 2012). Precipitaţiile cad preponderent sub formă de ploaie (circa 50% din normă), cantitatea precipitaţiilor sub formă de zăpadă constituie în medie mai puţin de 20% din norma lunară.