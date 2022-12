Fructul care îți întinerește tenul

Îți dorești un ten veșnic tânără, dar și o piele sănătoasă! Îți prezentăm care este fructul cu numeroase benefice asupra pielii tale, dar și a tenului pentru a-l menține fără imperfecțiuni. Iată ce trebuie să consumi pentru a străluci!



Îți dorești un ten sănătos, dar și strălucitor? Este simplu! Ai nevoie de un singur fruct care te va ajuta să îți menții pielea sănătoasă și să ai un ten fără imperfecțiuni. Fructele sunt destul de importante pentru stilul de viață și te ajută să te menții veșnic tânăr.



Fructul care îți menține tenul sănătos



Dacă îți dorești un ten strălucitor și fără imperfecțiuni, ai nevoie de doar un singur fruct pe care trebuie să-l consumi. Ananasul este adesea întâlnit în compoziția produselor pentru îngrijirea tenului, însă el este destul de benefic și dacă este consumat.



Ananasul are proprietăți anti-îmbătrânire, antiinflamatorii și te ajută să îți menții tenul hidratant. Este bogat în fibre, antioxidanți și menține nivelului de colagen care ajută tenul să fie elastic și ferm. Ananasul previne îmbătrânirea pielii și reduce inflamațiile de la nivelul tenului.



Cum mai poate fi folosit ananasul pentru îngrijirea tenului



Ananasul are numeroase beneficii pentru ten și poate fi folosit ca mască. Poți amesteca trei bucăți de ananas tocate mărunt cu trei linguri de ulei de măsline și adaugă la cuptorul cu microunde timp de 15 minute asta pentru a fi cald.



Adaugă o linguriță de miere și amestecă lent, iar mai apoi lasă compoziția la răcit. Aplică masca pe fața curată și masează ușor, iar după 10-15 clătește cu apă caldă. Puteți să mai amestecați ananasul și cu uleiul de cocos care are numeroase beneficii pentru ten.