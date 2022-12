Echipa Partidului „ȘOR” a reconstruit parcul central din Taraclia

Sărbătoare mare a fost la Taraclia. Parcul „Iuri Gagarin”, deocamdată, singurul și cel mai mare din oraș, și-a redeschis porțile pentru vizitatori, după un amplu proces de renovare și modernizare. Proiectul de anvergură a fost realizat la inițiativa liderului Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, și echipa formațiunii pe care o conduce.



Sâmbăta trecută, locuitorii din Taraclia și oaspeții orașului, de la mic la mare, s-au adunat la evenimentul de inaugurare a parcului reconstruit. Atât adulții, cât și copiii au avut parte de mai multe surprize pregătite de către organizatori. Cu această ocazie, a fost organizat și un concert, în cadrul căruia au evoluat mai mulți interpreți autohtoni, dar și cântăreața Kali din Bulgaria. Pe lângă muzică și voie bună, cei mici au fost distrați de animatori și au petrecut clipe de neuitat alături de eroii din desenele animate preferate. Localnicii spun că sunt foarte bucuroși că Taraclia se dezvoltă, lucru vizibil de când echipa Partidului „ȘOR” administrează acest oraș.



„Noi, locuitorii orașului Taraclia, le suntem foarte recunoscători primarului și tuturor celor din echipa Partidului „ȘOR” pentru tot ceea ce fac pentru orașul nostru. Parcul este foarte frumos, amenajat cum se cuvine, a fost iluminat, lacul din preajmă a fost curățat, au fost construite terenuri de joacă pentru copii. E foarte, foarte frumos”, a afirmat o locuitoare a orașului.



„Am doar cuvinte de laudă pentru tot ceea ce s-a făcut în orașul nostru. Parcul este extraordinar, peste tot este curat, toate lucrările au fost efectuate la termen, arată cu mult mai frumos decât era anterior”, a adăugat un bărbat.



Parcul „Iuri Gagarin” are o suprafață de 23,5 mii de metri pătrați. Parcul a fost reconstruit aproape în totalitate, după ce timp de peste 30 de ani s-a aflat într-o stare jalnică. De asemenea, lacul din preajmă, care are o suprafață de 6000 de metri pătrați, a fost curățat. În premieră, în jurul lacului, au fost construite alei pietonale iluminate, unde oamenii vor putea să se plimbe. Totodată, a fost renovată rotonda de pe teritoriul parcului, au fost construite trotuarele, aleile, au fost schimbate toate cablurile electrice și schimbate toate becurile și băncile.



Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, s-a arătat foarte mândru de faptul că Parcul „Iuri Gagarin” a fost reconstruit și modernizat, aceasta fiind printre principalele promisiuni pe care le-a făcut când am preluat funcția de edil. El promite că, la Taraclia, vor fi construite mai multe parcuri.



„Am promis că lucrările de renovare a parcului se vor încheia la sfârșitul toamnei. Totul a decurs conform planului, chiar și vremea a ținut cu noi. Tot ce facem este pentru locuitorii din Taraclia. Îi mulțumim dlui Ilan Șor, datorită căruia a fost inițiat acest proiect și care a insistat cel mai mult ca acest parc să fie reconstruit. El și-a dorit ca acest parc să fie foarte frumos și i-a reușit. Totul a fost făcut la cel mai înalt nivel. La Taraclia vor fi implementate și alte proiecte. Ne propunem să construim și alte parcuri în oraș”, a promis edilul Veaceslav Lupov.



Și deputatul Partidului „ȘOR”, Vadim Fotescu, s-a numărat printre cei care a pus umărul la realizarea proiectului de renovare a parcului din Taraclia.



„Sunt foarte bucuros de faptul că, în ciuda vremurilor grele pe care le trăim, la Taraclia, este inaugurat un proiect atât de frumos. Acest parc practic a fost construit din nou. Îmi saltă inima de bucurie când văd că acest proiect a fost dus la bun sfârșit. Le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați și au pus umărul la reconstrucția acestui parc”, a menționat deputatul Vadim Fotescu.



La rândul său, președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, inițiatorul proiectului de amploare privind reconstrucția și modernizarea parcului din Taraclia, a declarat, într-o intervenție live, că proiectele bune nu se opresc aici.



„Sunt foarte bucuros că acest proiect important este dat în exploatare. Atunci când prietenul meu, Veaceslav Lupov, a fost ales în funcția de primar, v-am promis că Taraclia va deveni o Nisa mică și, încet-încet, ne îndreptăm într-acolo. Noi vom face tot posibilul, pentru ca acest oraș să devină perla Moldovei. Îi sunt recunoscător lui Veaceslav Lupov, care muncește nonstop pentru binele dumneavoastră. Întreaga noastră echipă va fi alături de voi și vă asigur că vor urma și alte proiecte importante pentru oameni, care vă vor face să fiți și mai mândri de orașul în care locuiți”, a dat asigurări Ilan Șor.



Echipa Partidului „ȘOR”, la inițiativa liderului Ilan Șor, a implementat mai multe proiecte de infrastructură în orașul Taraclia, care le aduc localnicilor beneficii. În 2020, a iluminat integral localitatea. Totodată, grădinița nr.1 din Taraclia, lăsată de izbeliște aproape zece ani, a fost renovată integral, iar în septembrie și-a redeschis ușile pentru copii. De asemenea, în mai multe sate din raionul Taraclia au fost construite terenuri de joacă. Recent, a fost reabilitată strada Karl Marx, o arteră importantă din oraș, care traversează orașul dintr-un capăt până în altul și pe care circulă tot transportul care intră și iese din localitate. Tot la inițiativa echipei lui Ilan Șor, pe mai multe străzi din Taraclia, în premieră, a fost aplicat marcaj rutier și au fost amenajate treceri de pietoni, în preajma grădinițelor, școlilor, Centrului medicilor de familie, teatru și alte obiective de menire socială.