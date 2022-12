Cum să întinereşti şi să devii mai frumoasă într-o lună: 10 sfaturi

Sfatul nr.1. Dimineaţa, pe nemîncate, mîncaţi 1 lingură de seminţe de in. Mestecaţi bine, apoi beţi un pahar de apă caldă. Peste 30 de minute puteţi mînca. Ce efect are. Purifică excelent organismul. Tenul va deveni mai curat şi mai neted. De asemenea, acest fapt va contribui la slăbirea sănătoasă. Seminţele de in fortifică unghiile şi părul. Atenţie! Seminţele de in nu pot fi consumate dacă aveţi calculi.



Sfatul nr.2. Consumaţi zilnic sfeclă fiartă.



La dejun sau la cină, cum doriţi. Sfecla este un purificator unic al sîngelui. Iar de starea sîngelui depinde şi aspectul exterior.



Sfatul nr.3. Zilnic, cu o oră înainte de somn aplicaţi pe faţă un amestec din glicerină şi vitamina E.



Soluţia se pregăteşte în felul următor: la 30 g de glicerină se iau 10 capsule de vitamina E. Înainte de aplicare, tenul se curăţă şi se face un masaj uşor, pentru ca pielea să se înroşească puţin. În această stare, celulele vor îmbiba mai bine substanţele hrănitoare. Singurul dezavantaj – tenul devine lipicios din cauza glicerinei. Pentru a atenua acest aspect neplăcut, folosiţi o loţiune tonică. În fiecare dimineaţa veţi vedea reacţia benefică asupra tenului. Ridurile se vor estompa, mai ales cele din colţul ochilor.



Sfatul nr.4. Mîncaţi în fiecare zi cîte 50 g de nuci



Oricare, la alegere. Părul şi unchiile vă vor mulţumi deja peste 2 săptămîni.



Sfatul nr. 5. O dată la trei zile facei o mască pentru păr din praf uscat de muştar, diluat pînă la consistenţa terciului cu adăugarea uleiului vegetal.



Aplicăm pe părul umed, ţinem 20-30 de minute, spălăm. După o lună re aplicare, nu vă veţi cunoaşte podoaba capilară.



Sfatul nr. 6. Îmbrăcaţi pe noapte ciorapi din bumbac sau lână. În funcţie de anotimp.



Înainte de somn, după duş, ungeţi abundent tălpile cu unt cu adăugarea unei picături de ulei de mentă. Apoi îmbrăcaţi ciorapii şi culcaţi-vă. Peste o lună picioruşele voastre vor deveni obiect al admiraţiei şi invidiei.



Sfatul nr. 7. Acum să avem grijă de gene



Veţi avea nevoie de un tub gol pentru rimel. Spălaţi-l bine în interior cu ajutorul periuței şi săpunului. Uscaţi. Picuraţi în interior ulei din germen de grîu. Gata! Aplicaţi pe gene înainte de somn. Nu prea abundent, uşurel. Peste o lună veţi vedea că genele au devenit mai dese.



Sfatul nr. 8. Îngrijirea pielii



Luaţi un pahar de sare de mare (deşi puteţi folosi şi sare obişnuită, iodată), adăugaţi un pahar de smîntînă grasă. După baie, cu ajutorul unui burete-mănuşi, masăm tot corpul, inclusiv gîtul, cu terciul obţinut, apoi spălăm cu apă caldă. Facem acest lucru după fiecare baie. Amestecul poate fi păstrat în frigider. Sarea dezinfectează şi descuamează pielea.



Sfatul nr. 9. Procuraţi ulei de amarant



Principalul component al acestui produs se conţine şi în piele. Uleiul se absoarbe 100% şi nu are concurenţă în lupta cu ridurile, cicatricile, arsurile, vergeturile şi alte afecţiuni ale pielii. Uleiul de amarant trebuie utilizat zilnic, aplicîndu-l pe corp şi faţă. Singurul dezavantaj este preţul înalt. Dar dacă doriţi, îl puteţi prepara în condiţii casnice.



Sfatul nr.10. Preparaţi o apă specială pentru clătirea părului



Pur şi simplu adăugaţi în apă cîteva picături de ulei de mentă (la 1 litru – 5 picături) şi clătiţi părul. Aceasta vă va vonferi prospeţime şi uşurinţă. Acest remediu vă poate scăpa chiar şi de durerile de cap. Luptă eficient cu mătreaţa. Ajută la îndepărtarea sebumului din păr.