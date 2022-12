Cum să nu înnebunești citind știrile: 3 exerciții pentru a înlătura gîndurile negative

Într-o situație în care creierul este supraîncărcat cu informații negative, cel mai bine este să vă adunați și să nu vă panicați. Și să continuați treburile zilnice. Dar dacă ne aflăm sub ținta a sute de surse informaționale, în plus contradictorii, acest lucru poate duce la sentimente de anxietate, vinovăție și neputință, pentru că nu putem influența știrile proaste, ceea ce înseamnă că suntem inutili. În plus, nu știm ce surse ar trebui să avem încredere și pe care să le evităm, transmite Noi.md cu referire la elle.ru.



Capacitatea de a scăpa de gîndurile inutile și de a vă elibera mintea de tot ceea ce este de prisos în această perioadă neliniștită este o abilitate importantă care vă permite să evitați "intoxicația mentală".



Iată trei exerciții care vă vor permite să începeți o "detoxifiere" a creierului.



1. NOTEAZĂ-ȚI GÎNDURILE ȘI PLANURILE



Una dintre modalitățile disponibile de a scăpa de "lucrurile inutile" din cap este scrisoarea. "Practicile scrise seamănă cu niște obiceiuri bune care alcătuiesc un stil de viață sănătos", spune psihoterapeutul Daria Kutuzova. - La fel ca igiena, alimentația corectă și sportul care nu vor vindeca singuri boala, ci vor întări starea psihologică și o vor ajuta să facă față sarcinii suplimentare. Încercați diferite opțiuni (stilou, creion, tastatură) și determinați ce funcționează cel mai bine pentru dvs.



Exercițiu



Mai jos sunt câteva opțiuni pentru descărcarea creierului, fiecare dintre acestea nu va dura mai mult de 5 minute. Alegeți o opțiune, setați un cronometru și începeți!



1. Faceți o listă cu toate "trebuie" care se învîrt în cap.

2. Scrieți în partea de sus a paginii: "acum cel mai mult mă îngrijorează..." și apoi scrieți tot ce vă vine în minte. 3. Desenați o hartă asociativă a tot ceea ce vă ocupă în prezent gîndurile.

Recitiți ceea ce ați scris. Ce învățăminte ați tras din acest exercițiu?



2. PLIMBARE PENTRU OCHI



Mersul pe jos este o modalitate foarte bună de a vă curăța mintea de gînduri inutile. Mai mult, datorăm acest efect nu picioarelor, ci ... ochilor. Totul constă în faptul că în timpul plimbărilor privirea noastră este îndreptată spre copaci, cer, flori, clădiri. Mișcările oculare monotone vă permit să sincronizați activitatea emisferelor drepte și stîngi ale creierului și să înlăturați blocurile neuronale care apar din cauza șocului emoțional, a gîndurilor negative, a obsesiilor. Ca urmare, activitatea sistemului nervos se îmbunătățește.



Exercițiu



Mergeți într-un ritm calm - nici prea încet, nici prea repede. Concentrați-vă pe respirație timp de două minute - respirați profund și calm, relaxînd complet diafragma. Acest exercițiu elementar vă va permite să scăpați de tensiunea interioară. Continuînd să mergeți și fără să întoarceți capul, priviți detaliile peisajului din jurul vostru, ca și cum ați vedea totul pentru prima dată. După un timp, veți simți cum gîndurile străine dispar. Este nevoie de aproximativ 20 de minute de plimbare.



3. "ALUNGAȚI" EVENIMENTE NEPLĂCUTE DIN CORPUL VOSTRU



Revenirea la gîndurile negative le fixează nu numai în minte, ci și în corp. Gîndurile neplăcute sînt de obicei însoțite de senzații neplăcute în organism, dar noi preferăm să nu ne gîndim la ele sau să nu le acordăm atenție. Și dacă nu scăpăm de aceste gînduri și sentimente negative la timp, cu timpul ele ne pot afecta starea psihică și fizică. Exercițiul de mai jos vă va ajuta să scăpați de ele.



Exercițiu



crieți o listă cu tot ceea ce v-a supărat sau v-a stricat starea de spirit. Toate veștile proaste, conflictele nerezolvate, remarcile neplăcute ale rudelor sau colegilor, o dispută sau o ceartă neplăcută — toate momentele majore și minore.



După completarea listei, reveniți la fiecare dintre elemente și descrieți cît mai exact posibil ceea ce ați simțit în fiecare dintre situațiile neplăcute enumerate. Acum închideți ochii și concentrați-vă asupra respirației. Respirați calm. Imaginați-vă situațiile descrise una cîte una, încercînd să recreați emoțiile experimentate în fiecare caz. În același timp, spuneți-vă: "Atunci m-am simțit...". Iar acum ispirați adînc, iar la expirare împingeți cu forța fiecare dintre aceste emoții, ajutîndu-vă cu mîinile.