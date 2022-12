România marchează Ziua Națională

Astăzi este Ziua Națională a României. La 1 decembrie se împlinesc 104 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, informează MOLDPRES.



1 decembrie a fost proclamată ca Zi Națională a României în anul 1990, fiind marcată pentru prima oară în același an la Alba Iulia. De atunci, în fiecare an, atât în București, cât și în majoritatea orașelor din întreaga țară au loc parade militare și sunt organizate numeroase ceremonii ce cuprind depuneri de coroane, dar și alte manifestări. În 2020, din cauza pandemiei, asemenea manifestări au fost anulate. În 2021, parada militară s-a desfășurat într-un format restrâns.



Potrivit presei românești, anul acesta, peste 1.500 de militari români vor participa la paradă. De asemenea, ca în fiecare an, la eveniment vor fi prezente și avioanele de luptă și de transport ale Forțelor Aeriene Române.



La paradă vor participa și peste 150 de militari străini, inclusiv din Republica Moldova. Premiera de anul acesta sunt două blocuri de defilare formate din militari din Grupul de Luptă NATO de la Cincu și luptătorii din Divizia 101 Aeropurtată a Armatei SUA, dislocați la Mihail Kogălniceanu. Tot în premieră vor fi angrenate și avioanele celor patru forțe aliate prezente în România. Aparatele militare de zbor vor survola Piața Arcului de Triumf în trei reprize.



Până în 1989, Ziua Națională a României era pe 23 august. Atunci se sărbătorea Ziua Insurecției Armate Antifasciste, cu referire la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și arestarea guvernului condus de Ion Antonescu în 1944. Iar înainte de această dată, Ziua Națională a României se celebra la 10 mai, pentru a marca proclamarea independenței de stat a României, dar și transformarea Principatelor Române Unite în Regatul României.



Alegerea zilei de 1 decembrie este legată de Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei şi Maramureșului cu România, în 1918, respectiv, de Proclamația de la Alba Iulia. Ziua de 1 Decembrie 1918 încununează lupta românilor transilvăneni pentru Unitate Națională şi marchează momentul creării României Mari, situându-se în continuarea precedentelor acțiuni unioniste din Basarabia (27 martie 1918) și Bucovina (15/28 noiembrie 1918).



România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la numai câteva ore după proclamarea independenței (27 august 1991). Relațiile diplomatice, la nivel de ambasadă, au fost stabilite la data de 29 august 1991. Ambasada României a fost prima reprezentanță diplomatică deschisă de un stat în capitala R. Moldova (și-a început activitatea la 20 ianuarie 1992). Până în luna iunie 1993 a fost condusă la nivel de însărcinat cu afaceri a.i. Primul ambasador român a fost acreditat la Chișinău în luna iunie 1993. Primul ambasador al Republicii Moldova la București a fost acreditat în luna ianuarie 1992. În prezent, Ambasadorul României în R. Moldova este Cristian-Leon Țurcanu, iar Ambasadorul Republicii Moldova la București - Victor Chirilă.



România este din anul 2014 principalul partener comercial al R. Moldova. Potrivit datelor oficiale, relațiile comercial-economice dintre Republica Moldova și România se bucură de o dinamică robustă. În anul 2020, România s-a clasat pe locul 1 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu o pondere de 16.9% din volumul comerțului total. Schimburile comerciale între Republica Moldova și România au cunoscut o creștere de 24.3% în perioada ianuarie – noiembrie 2021. Valoarea comerțului exterior al Republicii Moldova cu România a înregistrat în perioada de referință suma de 1.5 mlrd USD. Exportul a înregistrat suma de 751 mln. USD ( + 15.5%). Importul de mărfuri din România în Republica Moldova în perioada de referință a constituit 756 mln. USD ( + 33.9%). Pe parcursul anului 2020, schimburile comerciale moldo-române au însumat 1,34 mlrd. USD. România se clasează pe locul 2 printre principalii investitori ai Republicii Moldova, cu prezența a peste 1500 de companii românești în Republica Moldova. Investiţiile în capitalul social au însumat circa 6 mlrd. MDL.



În cei peste 30 de ani de la stabilirea relațiilor bilaterale, cu ajutorul României, în R. Moldova au fost implementate mai multe proiecte strategice de anvergură, printre care construirea gazoductului Iași-Chișinău, renovarea grădinițelor şi edificiilor de cultură, crearea programului SMURD şi oferirea ajutoarelor în lupta cu pandemia de COVID-19. În martie 2022, România a acordat un ajutor material de 55 de tone de produse de strictă necesitate și produse umanitare, care au avut ca destinație refugiații ucraineni stabiliți pe teritoriul Republicii Moldova. În ianuarie 2022, Executivul României a aprobat memorandumul pentru negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României și cel al Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară. Documentul prevede acordarea țării noastre a unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro.



În prezent, statul român acordă ajutor Republicii Moldova pentru depășirea crizei energetice cu care se confruntă țara noastră din cauza războiului declanșat de către Rusia în Ucraina.