Ce spun astrele azi, 1 decembrie

Berbec

Esti retras si greu observabil astazi in peisaj. Sanatatea ta se afla intr-un mic impas. Fii atent in special la ficat si sistemul osos. Dozeaza-ti eforturile, evita spatiile aglomerate si discursurile oficiale. Adopta o dieta, hidrateaza-te suficient, plimba-te in aer liber si dormi mai mult. De evitat consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil!



Taur

Și astăzi te poți bucura de compania prietenilor. Chiar daca se vor isca discutii controversate sau neplaceri, de retinut ca sunt pasagere. Te poti bucura de informatii interesante din partea unui protector. Atentie ca foarte usor ai putea confunda o relatie de prietenie cu una amoroasa! Spre seara, largeste-ti orizontul cunoasterii lecturand o carte buna sau vizionând un film bun.



Gemeni

Luminile rampei vor fi ațintite asupra ta și astăzi. Sunt posibile discutii zgomotoase cu un sef sau cu persoane oficiale. Primesti reprosuri, dojeni, insa nu toate sunt indreptatite. Este adevarat ca ai si tu o parte din vina ca s-a ajuns aici, dar ai sanse mari sa remediezi situatia. Explica-ti actiunile si deciziile in cuvinte putine, dar concise. Atentie la cheltuieli si la favorurile primite de la un loc de muncă!



Rac

Și azi sunt posibile vesti de peste mari si tari, de la rude sau prieteni plecati in strainatate. Controleaza-ti reactiile, deoarece tranzitele astrale actuale te predispun la combativitate si chef de cearta. Nu pleca urechea la tot ce auzi. Evita sa iei decizii, sa faci promisiuni sau planuri majore. Dupa-amiaza, relaxeaza-te cu o piesa de teatru, un film deosebit sau lectureaza o carte amuzantă.



Leu

Și astăzi ai de-a face cu cheltuieli comune cu alții. Din nou taxe, facturi, datorii restante de achitat plus ceva cheltuieli pe mofturile celor dragi. Pe de alta parte, detaseaza-te de materialitatea vietii cotidiene si abordeaza evenimentele din jurul tau si prin prisma planurilor divine. Dupa-amiază invita un prieten drag la o șuetă într-o cafenea.



Fecioara

Relatiile parteneriale iti pot crea neplaceri și astăzi. Reprosurile primite sunt legate de faptul ca esti ocupat mai mult cu prietenii, cunoscutii sau cu hobby-urile tale. Asculta atent doleantele partenerului de viata sau colaboratorilor si remediaza situatia cat mai repede posibil. Sunt momente importante, care te vor propulsa pe ale coordonate parteneriale.



Balanta

Ziua predispune la activități de rutină, fie că te afli acasă, fie că te afli la serviciu. Pe măsură ce orele zilei se scurg, constati ca iti scade elanul si puterea de a lucra. Dozeaza-ti eforturile, pentru ca in zilele urmatoare s-ar putea sa reiei activitatile de astazi. Pe de alta parte, organismul iti este obosit si se pot accentua evidenția și azi neplăcerile vechi privitoare la sănătate.



Scorpion

Esti pus pe șotii, iar cheful de distractii si aventuri este foarte vizibil. Pe de alta parte, inima ta tânjește dupa un dram de iubire. Ceilalti se vor bucura de clipele petrecute alaturi de tine, pentru ca ii vei face sa se simta bine. Fii prudent, pentru ca sunt momente pasagere pe care mai tarziu le poti regreta. Copiii si problemele lor sunt alte aspecte importante ale zilei.



Sagetator

Astrele iti recomanda sa vorbesti mai mult cu membrii familiei. Sunt momente bune pentru a lămuri chestiunile gospodaresti si pentru a face planuri de imbunatatire a spatiului locativ. Totusi nu pune prea multa baza pe ce se discuta astazi, deoarece mai tarziu pot aparea rasturnari de situatie. Nostalgia trecutului te invaluie pe neasteptate. Organizeaza o intalnire cu cei dragi si deapănă amintiri din copilărie.



Capricorn

Se intrezaresc mai multe drumuri scurte astazi. Poate fi vorba de vizite la prieteni si rude apropiate sau esti nevoit sa pleci in interes de serviciu. Chiar daca intampini neplaceri pe drum, mergi mai departe cu curaj. Pe de alta parte, formele de instruire personala sau profesionala pot fi alte subiecte de larg interes. De evitat deciziile majore, planurile de viitor sau promisiunile de orice fel!



Varsator

Veniturile obtinute din activitatea desfasurata la un loc de muncă sunt și astăzi preocuparea ta. S-ar putea sa primesti o suma de bani restantă sau un cadou de la cineva apropiat. Totodata afli vesti interesante legate de salarizarea ta sau de conditiile de lucru. Nu te necaji vizavi de ce se spune in preajma ta, pentru ca mai tarziu vor aparea rasturnari de situatie.



Pesti

Ziua o incepi cu mult elan si dorinta de a rezolva treburile restante de saptamanile trecute. Energia vitală este fluctuantă destul de mult, de aceea fii prudent. Sunt posibile neplaceri serioase legate de sanatatea intregului organism. Relatiile cu ceilalti sunt deficitare si evita sa te implici in treburile altora. Atentie la relatiile sentimentale si la cele cu copiii! Sprea seara, rezerva-ti momente de a te ocupa de un hobby.