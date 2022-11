Ce spun astrele azi, 30 noiembrie

Berbec

Energia zilei te predispune la retragere din forfota cotidiana si la oboseala. Ar fi bine sa fii cat mai retras, discret si sa vorbești putin si la obiect. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele ficatului, insa evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale pe cat posibil. Dozeaza-ti eforturile, ocupa-te doar de activitatile usoare, insa rezerva-ti momente de odihna si plimbari in aer liber. O discutie de taina cu un coleg iti poate oferi informatii pretioase.



Taur

Zi favorabila intalnirilor si dialogurilor cu prietenii, insa temele abordate ar trebui sa fie usoare si de interes general. Unii apropiati te pot provoca pe subiecte mai vechi, rascolindu-ti astfel sufletul. Evita sa dai replici, insa nici nu iti divulga parererile despre oameni sau evenimete trecute sau prezente. Ar fi bine sa iti faci ordine in anturajul apropiat si sa te debarasezi de personajele care iti pun bete in roate.



Gemeni

Strălucești astazi in ochii celorlalti. Faci impresie buna prin simpla aparitie in mijlocul lor, insa ai grija cum vorbesti. Reusesti sa impresionezi, sa atragi atentia si privirile sefilor sau autoritatilor. De aici sunt posibile discutii cu acestia fie pe teme profesionale, fie pe teme filozofice sau de crez personal. Recomandabil este sa fii precaut in vorbe si sa te rezumi doar la dialoguri de rutina. Ceilalti te pot provoca, in special la serviciu.



Rac

Relatiile cu strainatatea sunt bune, iar discutiile cu cineva aflat peste mari si tari iti pot aduce informatii folositoare, fie despre o calatorie pe care intentionezi sa o faci, fie despre studii sau locuri de munca in alte tari. Pe undeva exista blocaje legate de calatorii, insa la un moment dat, lucrurile se vor aseza frumos si de folos tie. Ai rabdare, planifică și adună informatii utile pentru ceea ce doresti sa faci.



Leu

Sunt posibile câștiguri de la si prin altii. Ori primesti o suma de bani de pe urma unei colaborari, ori favoruri de la altii. Este o perioada in care te poti bucura si folosi de bani si bunuri comune cu partenerul de viata sau de afaceri. De asemenea pot veni vesti bune legate de mosteniri sau partaje in cazul unui divort. Ai fi tentat de investitii, asocieri in afaceri sau imprumuturi, insa nu se recomandă.



Fecioara

Partenerul de viata, cei de afaceri sau colaboratorii iti vor cere astazi atat prezenta, cat si sfaturile pentru diverse chestiuni profesionale. Atentie la ce si cum spui, pentru ca totul poate fi luat de bun deocamdata. Perioada este nefavorabila la capitolul relatii si discutii profesionale, de aceea evita sa vorbesti prea mult si sa dai sfaturi si indicatii. Rezuma-te la discutii generale, usoare, fara promisiuni, dezbateri sau decizii.



Balanta

La serviciu este mult de lucru, insa se pare ca astazi se lucreaza in salturi. Esti tentat sa apelezi la emotionalul celor din jur, insa nu se recomanda, deoarece contextul astral te poate expune unor situatii ridicole daca atingi corzi sensibile. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele ficatului. Dozeaza-ti eforturile si ocupa-te de treburi de rutina. De evitat, pe cat posibil, consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale, pentru ca se pot produce erori.



Scorpion

Se pare ca astazi doresti mai mult ca oricand compania persoanei iubite sau a copiilor. Sunt posibile mici neintelegeri, datorate faptului ca dialogurile se realizeaza dificil in aceasta perioada, insa cu putin efort si bunavointa totul poate fi readus pe fagasul cel bun. Pe de alta parte, rezerva-ti momente pentru a te ocupa de un hobby sau de o activitate draga sufletului tau. Dupa-amiaza, aduna-i pe cei dragi la o șuetă surpriza.



Sagetator

Ziua este favorabila treburilor gospodaresti si relatiilor cu membrii familiei. Ocupa-te serios de curatenii generale, reparatii curente sau de planuri de achizitionare a unor bunuri patrimoniale. Rezuma-te doar la planuri si lasa cheltuielile mari pentru casa pentru o alta perioada mai favorabila. La prima vedere, relatiile cu membrii familiei sunt bune, insa la o a doua vedere ar fi bine sa nu intervii prea mult in viata celorlalti.



Capricorn

Se intrezaresc intalniri si dialoguri interesante cu neamurile sau cu prietenii apropiati. Totusi, din cauza diferentelor de opinie si a comunicarii viciate, aceste relatii se pot destrama usor in perioada pe care o traversam. Bine ar fi sa te rezumi la discutii usoare, de rutina si sa eviti provocarile celorlalti. De asemenea, astazi este posibil sa faci mai multe drumuri pe distante scurte, fie in scop profesional, fie se iveste o invitatie la cineva drag.



Varsator

Ziua iti poate aduce bani, cadouri sau macar vesti bune de imbunatatire a conditiilor de munca de la serviciu. Sunt aspecte marunte, castiguri momentante, dar suficiente incat sa-ti bucure sufletul si sa-ti rezolvi unele treburi personale. Pe de alta parte, energia vitala este fluctunata, asa incat dozeaza-ti eforturile si ocupa-te doar de activitati de rutina. Evita tendinta de a te ocupa de mai multe treburi deodată și fii prudent in ganduri, vorbe si fapte!



Pesti

Contextul astral de astazi iti confera strălucire și spor in toate. Sunt momente in care tensiunea psihica slabeste considerabil, iar asta te ajuta sa te bucuri din nou de viata si de evenimentele ei. Ar fi bine sa incepi o dieta de sezon, un program de intretinere corporala, sa-ti faci ordine prin garderoba sau sa mergi la o sedinta de masaj sau un tratament cosmetic. Reține ca dusmanii ascunsi si conflictele lor mocnesc in umbră.