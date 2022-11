Rusia a cheltuit 82 de miliarde de dolari în cele nouă luni de război în Ucraina

Cheltuielile militare ale Rusiei în timpul celor nouă luni de război în Ucraina se ridică la aproximativ 82 miliarde de dolari, această cifră cuprinzând sumele nemijlocite utilizate pentru susţinerea efortului de război, conform estimărilor ediţiei ucrainene a Forbes.



Dar în această cifră nu sunt cuprinse cheltuielile stabile pentru apărare sau pierderile provocate economiei ţării.



În 2021, toate veniturile bugetare ale Rusiei s-au cifrat la 340 miliarde de dolari. Adică, Federaţia Rusă a cheltuit deja în acest an pentru operaţiunile militare un sfert din veniturile de anul trecut.



Dacă în primăvară astfel de cheltuieli ar fi putut să pară destul de acceptabile, ţinând cont de faptul că Rusia încasa circa 1 miliard de euro pe zi pentru livrările sale de petrol şi gaze, în prezent situaţia este diferită.



Veniturile bugetului federal din exporturile de petrol şi gaze sunt în scădere. Rusia a pierdut deja o mare parte din piaţa europeană de gaze după oprirea livrărilor prin conducta Nord Stream-1. Iar din decembrie ar urma să intre în vigoare şi sancţiunile occidentale împotriva petrolului rusesc.



Odată cu scurgerea timpului, războiul Moscovei în Ucraina cere tot mai mulţi bani. În toamnă, costul cheltuielilor pentru efortul de război s-a dublat pentru Federaţia Rusă. La ora actuală, războiul necesită minimum 10 miliarde de dolari pe lună, conform estimărilor făcute de experţi consultaţi de Forbes.ua.



Soldaţilor armatei ruse angajaţi prin contract, care participă la războiul din Ucraina, li se promite o remuneraţie de 200.000 de ruble pe lună, plus bonusuri suplimentare.



În medie, Moscova cheltuieşte aproximativ 200 de dolari pe zi pentru un soldat. În octombrie, Rusia a crescut brusc numărul trupelor sale datorită aşa-zisei mobilizări "parţiale". Astfel, cei 300.000 de mobilizaţi vor costa bugetul rus încă 1,8 miliarde de dolari pe lună. În plus, autorităţile ruse vor trebui să majoreze cheltuielile pentru aprovizionare şi muniţii.



Costul total al salariilor militarilor implicaţi în ostilităţile din Ucraina este de aproximativ 2,7 miliarde de dolari după mobilizare.



În acelaşi timp, în ultimele două luni, a crescut brusc numărul pierderilor în rândul militarilor Federaţiei Ruse, parţial din cauza aducerii pe front a rezerviştilor insuficient pregătiţi pentru lupte.



Dacă în vară valoarea despăgubirilor pentru militarii morţi şi răniţi era estimată la aproximativ 1 miliard de dolari lunar, în ultima lună a războiului din Ucraina aceasta a crescut la peste 3,5 miliarde de dolari.



Potrivit Statului Major General ar forţelor armate ucrainene, în decurs de o lună, între 24 octombrie şi 24 noiembrie, şi-au pierdut viaţa în conflictul din Ucraina un număr record de soldaţi ruşi - 17.470. Este chiar mai mult decât în prima lună a războiului declanşat de Kremlin, conform Forbes.ua.



Pentru fiecare dintre ei, familia militarului ar trebui să primească 7,4 milioane de ruble sau aproximativ 110.000 de dolari.



Numărul celor grav răniţi cărora li se cuvine plata unor indemnizaţii este aproximativ de două ori mai mare. Suma indemnizaţiilor pentru această categorie de militari se ridică în prezent la 3 milioane de ruble.



Rusia a pierdut peste 1.500 de ofiţeri, între care aproximativ 160 de generali şi colonei - de când Moscova a invadat Ucraina în februarie anul acesta, conform unui bilanţ întocmit din surse deschise şi citat de The Independent.



Generalul Mark Milley, şeful Statului Major Interarme din Statele Unite, sugerase în cursul acestei luni, în timp ce forţele ruse se retrăgeau din Herson (de pe malul drept al Niprului) că forţele Rusiei şi Ucrainei au suferit fiecare pierderi de ordinul a circa 100.000 de militari fiecare în cursul ostilităţilor.