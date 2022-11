Ce spun astrele azi, 28 noiembrie

Berbec

Se va incheia un capitol important vizavi de prieteni, protectori si sutinatori din sfera socio-profesionala. Este bine sa lasi emotivitatea de o parte si sa te gadesti pe cine mai pastrezi in preajma ta. Vorbeste putin si aculta atent ce iti spun ceilalti. In a doua parte a zilei, rezerva momente pentru relaxare si dialog cu partenerul de viata.



Taur

Esti in vizorul sefilor si al colegilor de serviciu. Se intrezaresc dialoguri interesante cu persoane importante. Chiar daca unii vor incerca sa te te provoace pe teme profesionale, daca esti atent vei reusi sa depasesti totul cu bine. Totusi, imaginea ta in ochii celorlalti poate avea de suferit. Vorbeste strictul necesar si evita sa emiti pareri si concluzii pripite.



Gemeni

Este o zi bună pentru a planifica calatorii in strainatate si activitati distractive alaturi de persoanele dragi. Totul este sa ai rabdare sa asculti si parerile altora vizavi de tot ceea ce doresti sa intreprinzi. Asculta-ti vocea interioara cand vine vorba de relationarea cu ceilalti. Pe de alta parte ar trebui sa intre in sfera ta de interes si cursurile de pregatire personala sau profesionala.



Rac

De comun acord cu membrii familiei ar fi bine sa stabilesti clar, bugetul de cheltuieli pentru urmatoarele patru saptamani. Primesti sustinere financiara atat dinspre partenerului de viata, cat si dinspre persoanele alaturi de care esti implicat in cheltuieli comune. Ai incredere ca vei reusi sa te descurci foarte bine in orice situatie care presupune cheltuierea unor sume de bani.



Leu

Este o zi in care ar fi bine sa te gandesti serios la relatiile parteneriale in care esti implicat. Cu riscul de a fi dezamagit in urma concluziilor obtinute priveste pe indelete atat la partenerul de viata, cat si la cei profesionali. Ceva trebuie sa schimbi. Fie atitudinea ta fata de aceste persoane, fie chiar trebuie sa renunti la unele colaborari pentru a face loc altora mult mai profitabile.



Fecioara

Saptamana incepe cu multa forfota la serviciu. Minunat este ca se anunta schimbari salariale importante, in urma unor activitati profesionale care vor debuta in aceste zile. Pe de alta parte ar fi bine sa rezolvi mai intai sarcinile de lucru vechi, care sunt inca nefinalizate corect. Fereste-te de colegi, pentru ca sunt binevoitori doar de fatada. Ai grija si de sanatate!



Balanta

Dorința de a petrece mai mult timp cu persoanele dragi ti-o poti indeplini numai dupa ce iti vei stabili pe indelete programul intregii saptamani. Include si activitatile cu copiii sau taifasul cu prietenii vechi. Unii apropiati te pot necaji cu problemele lor, dar cu putin efort si bunavointa vei reusi sa depasesti totul cu bine. Spre seara, rezerva momente pentru lecturi amuzante.



Scorpion

Ești solicitat din plin la serviciu, insa tu iti doresti sa stai acasa, alaturi de membrii familiei. Este mai dificil sa te imparti astazi intre indatoririle profesionale si treburile gospodaresti. Membrii familiei au nevoie de ajutorul tau. Tu, insa va trebui sa ai grija si de propria-ti sanatate, deoarece este vulnerabila pe segmentele sistemului digestiv. Fereste-te de eforturi prea mari!



Sagetator

Schimbul de informatii si calatoriile pe distante scurte sunt la ordinea zilei. In primul rand, multi prieteni vor dori, fie sa-ti ceara sfaturi, sa comenteze cu tine stirile importante ale momentului, fie pur si simplu sa te intalneasca la o sueta. Fii selectiv, atat in discutii, cat si in privinta intalnirilor! Pe de alta parte, rezerva momente pentru a vorbi si cu tine insuti.



Capricorn

Se pare ca din sfera profesionala iti vin informatii pretioase legate de salarizarea activitatii pe care o desfasori la serviciu. Incet, dar sigur ti se vor modifica variantele de castig din munca proprie. Totul este sa fii deschis la noutati si sa ai incredere ca lucruile se desfasoara in favoarea ta. Deocamdata te poti bucura de castiguri mici, dar suficiente cat sa-ti rezolvi treburile.



Varsator

Ai sanse deosebite pentru a trasa noi directii personale sau profesionale. Chiar daca oscilezi inca intre vechi si nou, pana la urma vei reusi sa te desprinzi de relatiile si situatiile care nu iti mai sunt de folos. Rasfata-ti simturile cu o plimbare prin magazinele preferate, stai la taifas cu un prieten drag si viseaza cu ochii deschisi. Fereste-te de discutii contradictorii!



Pesti

Iti sunt favorizate activitățile care presupun eforturi usoare si de unul singur. Mentalul iti este răscolit, având astazi nevoie de odihna, detașare de forfota cotidiana si dialog interior. Posibil sa se accentueze afectiunile inimii si sistemului circulator. Insa evita, pe cat posibil tratamentele alopate, analizele si consultatiie medicale. Cel mai bun specialist pentru tine ești numai tu.