Beneficiile pentru sănătate ale extractului de scoarță de pin

Нemoroizi durerosi, presiune arteriala ridicata si afectiuni ale pielii, precum psoriazisul, toate au ceva in comun: circulatia sangelui.



Studiile arata ca aceste trei afectiuni pot fi tratate cu succes cu un extract din coaja de pin denumit Picnogenol.



Dintr-o multitudine de studii despre cel mai eficient extract natural existent (exista o baza de date intocmita pe www.greenmedinfo.com cu 80 de boli care pot fi tratate cu picnogenol), trei studii clinice recent efectuate arata ca extractul de pin maritim francez, picnogenolul, poate trata psoriazisul si hemoroizii, reducand de asemenea si hipertensiunea.



Ce legatura au aceste trei afectiuni intre ele? Toate depind de o circulatie sanatoasa a sangelui.



Psoriazisul si picnogenolul



In cadrul unui studiu efectuat la Universitatea Chieti-Pescara din Italia, cercetatorii au testat pacienti cu cazuri moderate pana la grave de psoriazis. Timp de trei luni, jumatate dintre pacienti au primit zilnic 150 de miligrame de extract de pin (produs cu marca inregistrata) si cealalta jumatate cel mai bun medicament din medicina alopata.



Dupa cele trei luni, pacientii cu picnogenol au avut rezultate mult mai bune decat grupul cu tratament conventional. Grupul care a primit extract de pin a manifestat o retinere mai mare a apei la nivelul pielii si o reducere a simptomelor – inclusiv eritemul, induratia si descuamarea – comparativ cu grupul de control.



La o analiza finala, pacientii cu picnogenol au avut un grad de vindecare in medie cu 32 % mai mare si o reducere cu 36 % a costurilor de tratament in comparatie cu grupul de control.



Mai mult, semnele de imbunatatire in randul pacientilor au fost mai mari la cei cu cazuri mai grave de psoriazis.



Extractul de coaja de pin accelereaza timpul de vindecare al hemoroizilor



Efectul vindecator al extractului de pin asupra pielii se reflecta si asupra uneia dintre afectiunile cronice foarte dureroase pentru unii: hemoroizii.



In cadrul unui alt studiu efectuat la Universitatea Chieti-Pescara din Italia, cercetatorii au testat 49 de femei cu cazuri cronice de hemoroizi (gradul 3 si 4) aparute in urma nasterii. Jumatate din grup a primit zilnic 150 miligrame de extract de picnogenol din coaja de pin si cealalta jumatate a fost supusa celui mai bun tratament medicamentos obisnuit. Tratamentul a durat sase luni.



La finalul celor sase luni, 75 % dintre pacientii pe picnogenol nu mai aveau simptome de hemoroizi, in timp ce din grupul de control procentul a fost de 56%.



Cu cat erau mai cronice si mai severe afectiunile, cu atat rezultatele au fost mai bune la extractul din coaja de pin. 70% dintre cele cu hemoroizi gradul 4 care au luat coaja de pin au scapat de simptome dupa sase luni, in timp ce in grupul de control procentul a fost de numai 36%.



Picnogenolul, hipertensiunea si circulatia sangelui



Cel putin o parte dintre aceste efecte pozitive ale picnogenolului apar ca urmare a faptului ca extractul imbunatateste sanatatea vaselor de sange, reduce placile si mareste circulatia sangelui. Acest lucru este in special util pentru vasele mai mici de sange – ca cele care hranesc celulele pielii.



Cercetatorii au testat 93 de pacienti cu afectiuni ale sangelui/arterelor – dintre care 32 aveau presiune arteriala ridicata, 31 nivel ridicat de colesterol si 30 probleme cu zaharul (hiperglicemici) – impreuna cu 31 de pacienti sanatosi. Problema nu era doar cu presiunea sangelui, ci si cu circulatia sangelui – masurat cu laser Doppler – sau LDF.



Fiecare dintre afectiunile de mai sus are legatura cu o reducere a fluxului sanguin datorita lipsei de flexibilitate dintre peretii vaselor de sange si existenta placii la nivelul vaselor de sange – care blocheaza partial circulatia sangelui prin vene si artere.



Dupa doua sau trei luni de tratament cu picnogenol 150 miligrame pe zi, cercetatorii au descoperit ca cele patru grupuri aveau circulatia sangelui accelerata si presiunea arteriala redusa.



Dupa doua luni, cercetatorii au descoperit ca viteza sangelui a crescut cu pana la 54 %, iar dupa trei luni, cu pana la doua treimi.



De asemenea, dializanta ionica efectiva (indicatorul EID) – un indicator de dializa al fluxului sanguin si claritate a ureei – a crescut cu peste 14 % la opt saptamani si cu 19% la doisprezece.



Iar valorile pentru circulatia sangelui la pacientii cu afectiuni arteriale au fost comparative cu valorile pentru circulatia sangelui la pacientii sanatosi numai dupa trei luni. Dar grupul sanatos a manifestat si un nivel crescut al circulatiei sangelui dupa trei luni.



Pe langa acest efect – si, probabil, influentandu-l direct – cercetatorii au descoperit ca extractul din coaja de pin a redus semnificativ stresul oxidativ la subiecti. Stresul oxidativ este asociat cu placa arteriala si un nivel de colesterol LDL ridicat, pe masura ce peroxidarea lipidelor transforma lipo proteinele de densitate redusa in radicali liberi, ceea ce afecteaza peretii vaselor de sange.



Alte studii au descoperit ca extractul din coaja de pin neutralizeaza substantial radicalii liberi din corp.