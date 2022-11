Uleiul de palmier este dăunător pentru sănătate

Pentru producerea uleiului de palmier se foloseşte un soi special de palmier de Guineea. Acest produs este singurul ulei vegetal, care are o compoziţie aproape asemănătoare cu grăsimi animaliere, pentru că uleiul de palmier este compus, în principal, din acizii graşi saturaţi.



Uleiul de palmier este utilizat în industria prelucrătoare, în special, la uzinele metalurgice, cu el este lubrifiat echipamentul. Iar în ultimii decenii, uleiul de palmier s-a"stabilit" ferm la bucătăriile noastre. Este suficient să citiţi compoziţia produselor care sunt vândute în fiecare magazin pentru a vedea acest ingredient. Uleiul de palmier, se adaugă la multe dulciuri, îngheţată, lapte condensat, ciocolată, cartofi prăjiţi si aproape toate alimentele fast-food. De asemenea, uleiul de palmier este adesea o componentă majoră a aşa-numitului ulei uşor sau spread.



De ce uleiul de palmier este atât de răspândit? În primul rând, el se păstrează o lungă perioadă de timp fără a-şi schimba gustul şi, prin urmare, cu el pot fi fabricate produse cu termene mai lungi. Şi, în al doilea rând, uleiul de palmier este ieftin, acest lucru, desigur, a fost imediat apreciat de către producătorii. Însă ce impact ar putea avea o utilizare constantă a uleiului de palmier asupra sănătăţii consumatorilor?



Uleiul de palmier - este un produs destul de refractar, pentru a începe să se topească acesta are nevoie de o temperatură mai mare, decât corpul unui om. În stomac, acest ulei nu se topeşte, ci rămâne în formă de o masă lipitoare, care se aseamănă cu un material de construcţii pentru căptuşeală(chit).



Toata lumea a auzit că grăsimile vegetale sunt utile pentru organismul uman. Dar această declaraţie poate fi atribuită numai la uleiuri, compuse din grăsimile nesaturate. În plus, uleiul vegetal conţine până la 75% de acid linoleic, care practic lipseşte în uleiul de palmier. Uleiurile vegetale, recunoscute ca cele mai utile sunt ulei de măsline şi ulei de porumb, iar în uleiul de palmier, în general, nu există nici un fel de substanţe, necesare pentru funcţionarea normala a organismului.



Uleiul de palmier, compus din grăsimile săturate, duce la creşterea colesterolului în sânge, care ca o plastilină astupă vasele sanguine, provocând ateroscleroză şi bolile de inimă. În plus, există o opinie, potrivit căreia uleiul de palmier este o substanţă cancerigenă, utilizarea lui constantă poate provoca creşterea tumorilor canceroase.



Apropo, femeile trebuie să ţină minte că uleiul de palmier, poate fi inclus nu numai în produsele alimentare, ci şi în cosmeticele ieftine. O astfel de cosmetică nu vă va adăugă frumuseţe, şi dacă rujul miroase a parafină, mai bine să renunţaţi la utilizarea acestui produs.



Cum am putea reduce consumul uleiului de palmier, dacă producătorii îl utilizează atât de larg? Trebuie să citim cu atenţie etichetele şi să refuzăm la cumpărătură, dacă acest ingredient este pe primele locuri. Desigur, alimentele organice sunt mai scumpe, însă economii pe seama sănătăţii nu sunt cel mai bun mod de a spori averea dvs.