Motive surprinzătoare care duc la apariția ridurilor

Deși ne-am dori câteodată să oprim procesul de îmbătrânire, acest lucru este imposibil. Mai mult, este posibil ca singură să provoci apariția ridurilor, având obiceiuri care afectează elasticitatea pielii.



Te întrebi cum anume poți fi tu răspunzătoare pentru apariția timpurie a ridurilor? Ei bine, dincolo de faptul că probabil uiți să aplici crema cu factor de protecție solară, este posibil să ai și aceste obiceiuri dăunătoare pentru tine și pielea ta.



Îți cureți excesiv tenul



Tenul tău are uleiuri naturale, iar acestea îl protejează, îl ajută să își mențină hidratarea și să acționeze ca o barieră. Așadar, dacă ai tendința să îți cureți tenul cu produse foarte abrazive sau foarte puternice, este momentul să te oprești. Acest lucru este și mai important, mai ales dacă simți că ai pielea uscată. Folosești produse cu ingrediente naturale, nu amesteca gadget-urile de curățare cu produsele pentru exfoliere și, totodată, folosește apă călduță, niciodată fierbinte.



Lipsa de sport



Sedentarismul poate provoca riduri, iar acest lucru nu este o glumă. Se pare că persoanele care fac sport timp de 30 de minute de cel puțin două ori pe săptămână au o piele mai frumoasă și mai sănătoasă față de persoanele care nu au deloc activitate fizică.



Statul prea mult în fața unui calculator poate duce la apariția ridurilor, deoarece sigur există numeroase momente în care te uiți mai atent la ecran. În plus, dacă te uiți mereu în jos la tabletă și telefon vei dezvolta alte riduri, mai adânci.



Nu porți ochelari de soare



Contrar părerilor mai multor persoane, ochelarii de soare nu sunt doar un accesoriu stylish. Nu contează dacă afară este o zi însorită sau nu, ochii tăi trebuie protejați. În plus, folosirea acestor ochelari va reduce încruntarea și astfel reduci riscul de apariție a ridurilor provocate de această mișcare. Același lucru este valabil și pentru ochelarii de vedere. Poartă-i dacă ai o deficiență, deoarece toate mișcările mușchilor faciali pe care le faci pentru a încerca să vezi mai bine, nu fac altceva decât să sporească riscul aparițiilor unor riduri.



Bei lichide cu ajutorul unui pai



Este indicat să bei cât mai multe lichide (apă mai ales) pentru a evita apariția prematură a ridurilor. Cu toate acestea, evită să folosești paiul și asta deoarece prin această mișcare vei țuguia buzele și în timp se vor forma ridurile din jurul gurii. Deși pare o mișcare inofensivă, efectele se vor vedea în timp, așadar este mai bine să bei direct din cană sau pahar.



Fumezi



Renunță la fumat, deoarece este un obicei nesănătos, nu doar pentru aspectul pielii tale, ci pentru sănătatea întregului organism. În plus, dincolo de substanțele nocive care vor avea efecte neplăcute asupra corpului tău în timp, mișcarea pe care o faci când fumezi are același rezultat ca atunci când folosești paie pentru a bea. Fumatul este și mai periculos deoarece afectează circulația sângelui la nivelul pielii, așadar îi scade și elasticitatea.