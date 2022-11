Printr-o „întâmplare fericită”: Judecătoarea Palanciuc examinează cinci cereri depuse de Avia Invest împotriva structurilor de stat

Abuzuri fără precedent din partea judecătorilor Curții de Apel Chișinău, care examinează dosarul privind rezilierea contractului de concesionare a aeroportului din Chișinău companiei Avia Invest. Potrivit avocaților investitorului, magistrații Anatolie Minciună, Ecaterina Palanciuc și Veronica Negru nu le permit să se pregătească pentru ședințele de judecată, care se desfășoară cu o viteză amețitoare.



Potrivit avocatului Avia Invest, Dumitru Lungu, acțiunile vădit ostile din partea judecătorilor Curții de Apel Chișinău arată că autoritățile își doresc rezilierea contractului de concesiune cu orice preț și în termene cât mai restrânse. „Procesul de reziliere a contractului de concesiune cu Avia Invest a început să ia turații din 16 noiembrie. A fost stabilită ședința de judecată de o manieră extrem de rapidă. Am solicitat timp pentru a ne pregăti, dar ne-a fost refuzat. Am declarat recuzare completului de judecată. Examinarea cererii de recuzare a fost stabilită pentru a doua zi, 17 noiembrie, ora 09:00, însă completul de judecători, care examinează cauza în fond – Minciună, Palanciuc și Negru, în pofida faptului că încă nu avea dosarul pe masă, a fixat data ședinței pentru data de 16 noiembrie, ora 10:00, fără a cunoaște care va fi soarta examinării cererii de recuzare”, a specificat avocatul Dumitru Lungu.



El a constatat că, din 17 noiembrie, lucrurile s-au precipitat cu o viteză și mai mare. „Începând cu ora 10:00, 17 noiembrie, au fost emise șapte încheieri, inclusiv șase de respingere a cererilor noastre. În cea de-a șaptea am obținut examinarea la Curtea Supremă de Justiție a solicitării de a schimba examinarea cauzei într-o instanță de același nivel. Ședința de judecată din 17 noiembrie s-a încheiat la ora 17:00. Ceea ce a urmat este, pur și simplu, incredibil pentru practica judecătorească. Eu sunt jurist din 2003 și nu am mai văzut o astfel de viteză. În data de 18 noiembrie, noi primim cele șapte încheieri motivate, pe la ora 11:30. Adică, la modul real, dosarul încă se afla la Curtea de Apel, însă, pe la 17:45, primesc în poșta electronică citație, deși e vineri și ziua de muncă în judecată se încheie la ora 17:00, primesc înștiințare că dosarul a fost deja examinat la Curtea Supremă de Justiție și ne-a fost respinsă cererea privind examinarea cauzei într-o altă instanță de același nivel. Mai mult, dosarul a și reușit să ajungă deja la Curtea de Apel. Respectiv, completul pe care l-am recuzat stabilește examinarea în fond a cauzei pentru astăzi, ora 11:00. Adică este imposibil să înțelegem în ce mod au reușit să examineze, să transporte dosarul și să stabilească noua ședință”, a subliniat avocatul Dumitru Lungu.



Încă un paradox în dosarul privind rezilierea contractului de concesiune este faptul că toate contestațiile depuse de avocații Avia Invest împotriva deciziilor autorităților statului sunt examinate de judecătoarea Ecaterina Palanciuc, cea care participă la examinarea în fond a cauzei. „Astăzi, la Curtea de Apel Chișinău se află în examinare cinci cereri depuse de Avia Invest împotriva diferitor instituții ale statului și, printr-o „întâmplare fericită”, toate cinci sunt examinate de judecătoarea Ecaterina Palanciuc”, a adăugat avocatul Dumitru Lungu.



Un alt paradox semnalat de jurist este faptul că instanța supremă a stabilit examinarea cererii Avia Invest pentru 18 noiembrie, ora 16:00, dar informația pe site, despre faptul că dosarul a ajuns și va fi examinat, a apărut abia la 16:40, adică la 40 de minute după ce, de fapt, cererea a și fost examinată.

„Aceste acțiuni trezesc mari suspiciuni privind onestitatea și buna intenție a judecătorilor care examinează dosarul nostru și ne fac să credem că ei au scopul de a emite o hotărâre cu orice preț și în termene cât mai restrânse privind rezilierea contractului de concesiune. Calificăm aceste acțiuni drept o tentativă de atac raider”, a mai spus avocatul Dumitru Lungu.