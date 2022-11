Târgurile de Crăciun din Europa, cu mai puţine luminiţe şi fără patinoare, în acest an, din cauza crizei energetice

Luminile de anul nou şi de Crăciun de la târgurile din Franţa şi Germania se vor stinge mai devreme în acest an, transmite Libertatea.



Autorităţile locale au spus că trebuie să menţină totuşi spiritul Crăciunului pentru ca oamenii să îşi mai ia gândul de la războiul din Ucraina şi de la costurile de trai crescute, cauzate de război.



Oraşul Tours din vestul Franţei va înlocui popularul său patinoar de Crăciun în aer liber cu un patinoar de role.



Menţinerea gheţii pe patinoar a costat în 2020 15.000 de euro în facturi la energie electrică şi 7.500 de euro anul trecut, după ce dimensiunea sa a fost redusă.



„Părea o aberaţie să ai un patinoar în aer liber din moment ce temperatura aici, de Crăciun, era de 10-15 grade, de câţiva ani”, a spus Martin Cohen, viceprimarul responsabil cu energie şi mediu. „Se pare că nu are sens să păstrezi gheaţa, indiferent de cost, doar pentru a menţine atmosfera de Crăciun.”



În Mulhouse, estul Franţei, bradul său de Crăciun era luminat în fiecare zi de la ora 10 dimineaţa „pentru a crea atmosferă”. Acum, bradul şi luminile de Crăciun ale oraşului vor fi aprinse la ora 17:00, zilnic.



„Este o datorie civică pentru autorităţile locale să garanteze un moment special de Crăciun, dar am făcut ajustări”, a spus Philippe Trimaille, viceprimarul responsabil cu comerţ.



Oraşe germane precum Regensburg, Munchen şi Bamberg, unde târgurile de Crăciun sunt un magnet pentru turişti, au scurtat orele zilnice în care vor fi iluminate.



Sezonul luminiţelor de Crăciun din Bremen, care se ţine de obicei de la sfârşitul lunii octombrie până la sfârşitul lunii februarie, se va desfăşura anul acesta în perioada 20 noiembrie – 31 ianuarie. În Düsseldorf, luminile vor sta aprinse cinci ore pe zi în loc de 15.