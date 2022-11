Începe Cupa Mondială la fotbal

Cupa Mondială de fotbal din Qatar, prima care va avea loc în Orientul Mijlociu, va debuta cu meciul dintre reprezentativa ţării gazdă şi Ecuador, programat duminică, de la ora 18:00, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, în Grupa A, transmite AGERPRES, preluat de MOLDPRES.



De la desemnarea, la finele lui 2010, pentru organizarea acestui eveniment planetar, obţinut spre surprinderea generală în defavoarea Statelor Unite, Qatarul a fost ţinta constantă a numeroase critici privind acuzaţii de corupţie, condiţiile de muncă inumane pentru migranţi, respectarea drepturilor femeilor şi comunităţii LGBTQ+, precum şi impactul asupra mediului.



Dar aceste acuzaţii au fost respinse categoric de autorităţi, care au subliniat că au reformat legile privitoare la muncă, precum şi de organizatorii Cupei Mondiale, care au asigurat că membrii comunităţii LGBTQ+ vor fi găzduiţi fără discriminare, în ciuda legilor care incriminează relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex în această ţară.



În aceste condiţii, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a afirmat sâmbătă că se simte "arab", "gay", "muncitor migrant", criticând cu fermitate, în ajunul deschiderii Cupei Mondiale de fotbal, "lecţiile de morală" ale denigratorilor Qatarului care denotă, în opinia sa, "ipocrizie".



Turneul final din Qatar va fi ultimul pentru două nume de legendă, Lionel Messi (35 ani) şi Cristiano Ronaldo (37 ani). Vor rata această ediţie a Cupei Mondiale jucători de top precum Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Mohammed Salah, deoarece Norvegia, campioana europeană Italia şi Egiptul nu s-a calificat, în timp ce francezii Paul Pogba, Ngolo Kante, Karim Benzema şi senegalezul Sadio Mane s-au accidentat, iar spaniolii Sergio Ramos şi Thiago Alcantara au fost lăsaţi acasă.



Brazilia, echipa cu cele mai multe titluri mondiale (cinci) şi una dintre favorite la câştigarea trofeului, este ultima care a sosit în Qatar, chiar sâmbătă.



Turneul final din Qatar, cu 32 de echipe, va avea 64 de meciuri, care vor fi găzduite de opt stadioane, urmând să se încheie pe 18 decembrie, cu finala de pe Lusail Stadium. Acest turneu final va fi ultimul cu 32 de echipe participante; din 2026, vor participa 48 de ţări la CM găzduită împreună de SUA, Mexic şi Canada.



Mascota oficială a turneului a fost dezvăluită la 1 aprilie 2022, în timpul extragerii fazei grupelor. Numele său este La'eeb, un cuvânt arab ce înseamnă "jucător super talentat". "La'eeb va fi recunoscut pentru spiritul lui tânăr. Împarte bucurie şi încredere peste tot pe unde merge. La'eeb vine dintr-o lume paralelă, unde trăiesc mascotele turneului. Este o lume în care ideile şi creativitatea formează personajele care trăiesc în mintea fiecăruia", a explicat FIFA pe site-ul oficial.



Mingea oficială a turneului final, "Al Rihla" ("călătorie", în limba arabă), realizată de Adidas, a fost prezentată la 30 martie 2022, menţionează agenţia EFE. Mingea este prima din istoria Cupei Mondiale fabricată exclusiv din vopseluri şi cleiuri pe bază de apă.



Pentru prima oară, a fost lansată o coloană sonoră oficială completă a Cupei Mondiale FIFA, în loc de o singură melodie oficială. Prima melodie a albumului este "Haya Hayya (Better Together)", interpretată de Trinidad Cardona, Davido şi Aisha, a doua este "Arhbo", cântată de Gims şi Ozuna, iar cea de-a treia treia melodie fiind "Light The Sky", interpretată de Nora Fatehi, Manal, Rahma Riad şi Balqees.