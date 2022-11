Summitul APEC: Macron pledează împotriva ''hegemoniei'' şi ''confruntării'' şi în favoarea ''stabilităţii'' în Asia-Pacific

Sursa imagine: Global Look Press

Preşedintele francez Emmanuel Macron a pledat vineri împotriva "hegemoniei" şi "confruntării" şi în favoarea "stabilităţii" în Asia-Pacific, relatează AFP. "Nu credem în hegemonie, în confruntare. Credem în stabilitate, în inovaţie", a spus el la Bangkok, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).



Folosindu-se de o metaforă, el a afirmat că Asia-Pacific, scena unei rivalităţi tot mai mari între China şi SUA, trebuie să se bazeze pe puteri regionale, inclusiv Franţa, pentru a garanta acest echilibru.



"Suntem în junglă şi avem doi mari elefanţi tot mai nervoşi. Dacă devin extrem de nervoşi, ei vor începe să se războiască, iar asta ar fi o mare problemă pentru restul junglei", a declarat Macron.



"Am avea nevoie de cooperarea altor animale, tigri, maimuţe etc.", a subliniat el, stârnind râsetele audienţei.



Macron a ridicat la rangul de prioritate strategică această zonă vastă care se întinde de la coastele Africii de Est până la coastele de vest ale Americii - de unde şi denumirea de Indo-Pacific - şi unde Franţa are numeroase teritorii şi spaţii maritime.



Franţa deţine mare parte din zona sa economică exclusivă (ZEE), a doua din lume, în jurul a şapte teritorii, de la Réunion la Noua Caledonie şi Tahiti, unde trăiesc 1,65 de milioane de locuitori.