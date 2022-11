Un medic nutriționist a avertizat despre pericolul terciului de ovăz

Nutriționista americană Roxana Ehsani a vorbit despre pericolele terciului de ovăz. Despre acest lucru a scris publicația Eat This, Not That!



Potrivit expertei, fulgii de ovăz pot fi dăunători pentru cei care suferă de anumite boli gastro-intestinale, cum ar fi sindromul intestinului iritabil. Aceștia conțin o cantitate mare de fibre vegetale, care pot duce la flatulență. Astfel de oameni ar fi mai bine să consume terci din orez alb, griș sau din făină de porumb.



Nutriționistul a avertizat că pentru cei care sînt absolut sănătoși, fulgi de ovăz nu sînt întotdeauna utili. Potrivit ei, totul depinde de metoda de preparare. Terciul cu lapte integral va păstra grăsimi saturate, iar adăugarea îndulcitorilor, cum ar fi zahărul brun sau mierea, crește conținutul de calorii și conținutul de carbohidrați. Ambele ar fi mai bine de evitat. O situație și mai rea este cea cu fulgi de ovăz care se prepară repede, care, de regulă, conțin zahăr și tot felul de aditivi.



Esani recomandă prepararea terciului de ovăz cu lapte degresat sau vegetal, folosirea fulgilor de ovăz simpli și alegerea unor suplimente sănătoase — fructe proaspete, nuci, unt de nuci și condimente precum scorțișoară sau cardamom.