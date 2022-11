Ce spun astrele azi, 18 noiembrie

Berbec

Munca este deviza ta și pentru astazi. La serviciu esti solicitat destul de mult, dar te poti descurca fără probleme. Astrele îți sustin discret eforturile, așa încât reușita este sigura. Pe de altă parte, datorita elanului tău de a munci, organismul iti poate da semnale de oboseala. Nu se recomanda analize si consultaii medicale. In a doua parte a zilei, acordă momente pentru o plimbare in aer liber sau stai de vorbă cu cineva drag.



Taur

Stările tale emotive fluctuează și astazi. Este o zi potrivită pentru a fi alături de persoanele dragi, pentru a desfășura activități ușoare și a te ocupa și de un hobby. Controversele sentimentale sunt prezente, însă este vorba despre faptul că nevoile tale afective sunt prea mari, față de capacitatea celor din jur de a-ți oferi ție acum, iubire. Oferă-le tu din preaplinul tău sentimental și în încredere că vei primi înapoi la moemntul potrivit.



Gemeni

Și azi este timp suficient pentru a te ocupa de casă și de membrii familiei. Sunt momente favorabile pentru a rezolva cu succes orice neplăcere legată de condițiile locative și orice diferend ivit între neamuri. Pe de altă parte, îndatoririle sociale te atrag ca un magnet, însă tot acasă îți este gândul. Dupa-amiaza, o mica agapă cu membrii familiei este binevenita pentru toata lumea.



Rac

Contextul energetic al zilei te ajută să rezolvi demersuri intelectuale, să scrii documente importante și să dialoghezi într-un mod pragmatic cu toată lumea. Este posibil să rezolvi acte legate de bunuri patrimoniale în instituții oficiale, ajutat de prieteni și de persoane apropiate de bună calitate. Călătorii frecvente pe distanțe scurte. Rezervă momente și pentru a învăța ceva interesant, și pentru un hobby sau pentru a te juca cu un animal de companie.



Leu

Și astăzi ești preocupat de bani, de investiții și de regândirea planurile financiare. Recompensele pot apărea din senin, de la cine te aștepți mai puțin sau deloc. Predomină că, din umbră, un înger păzitor îți șoptește fiecare pas, astfel că activitățile de azi au succes. Evită speculațiile financiare și hazardul în investiți puțin cunoscute! După-amiază rezervă momente pentru un taifas cu cei dragi.



Fecioara

Continui să te faci remarcat în anturaj prin energia si cheful de viață pe care le împrăștii. Faptul că și zona relațiilor parteneriale primește raze astrale provocatoare, te face combativ si plin de idei. Atenție la ce se petrece deoarece este un moment bun pentru a afla detalii legate de bunul mers al parteneriatelor sau colaborărilor in care ești implicat. Bine ar fi să-ți planifici cursuri de autocunoaștere sau de relaționare cu ceilalți.



Balanta

Și astăzi ești greu observabil în peisajul cotidian. Ești preocupat doar de propria persoana si asta este foarte bine. Sufletul tău îți semnalează anumite chestiuni de care indicat este să ții cont. Dozează-ți eforturile, întrucât organismul tău este vulnerabil. La serviciu sunt aspecte destul de tensionate, dar reușești să le depășești cu bine. Spre seară îți revii, te simți bine și poti petrece momente plăcute alături de cei dragi.



Scorpion

Prietenii sunt la mare căutare. Este o zi potrivită pentru a-ti pune in ordine toate tipurile de relatii, mai ales cele sentimentale si de prietenie. Sunt posibile diverse informatii legate de persoanele din anturaj, astfel ca recomandat este sa fii atent la tot. Razele Soarelui se vor oglindi splendid in oamenii pe care îi întâlnești. Controversele apărute te pot mobiliza sa iei decizii ferme si sa vezi lucrurile corect.



Sagetator

Și astăzi iti sunt recomandate preocuparile legate de cariera si de relatia ta cu socialul. Sunt posibile situatii conflictuale, interesante in care factorul neprevăzut isi va spune cuvântul. Situatia familiala se îmbunătățește, astfel ca ascensiunea ta sociala o poți realiza mai usor. Dupa-amiaza poti primi sfaturi sau îndemnuri utile din partea unor prieteni. De retinut ce idei apar in jurul tău, deoarece unele chiar sunt profitabile.



Capricorn

Ecoul zilelor precedente iti indreapta gandurile catre activitati culturale. Este o zi splendida pentru a-ti planifica diverse lucruri legate de rafinarea sufletului tau. Sunt posibile situatii legate de calatoriile in strainatate sau studiile pe termen lung. Chiar daca apar răsturnări de situatie, ai incredere ca se aranjează lucrurile pe un făgaș mai bun. Detașează-te de cotidian si tăifăsuiește pe îndelete cu propria ta ființă, deoarece poți afla lucruri interesante.



Varsator

Capitolul financiar este activ și astăzi prin tot soiul de aspecte interesante. Foarte important este să te informezi vizavi de situația veniturilor tale, situația cheltuielilor și apoi să regândești planurile de investiții. Chiar daca observi noile direcții in acest sens și îți displac, îți dau serios gândit, răbdarea si discernământul trebuie sa le folosești cu prisosință. Rezervă momente pentru relaxare alături de cei dragi



Pesti

Ai spor astăzi in tot ce întreprinzi, continuând să fii o mica vedetă pentru cei din jur. Relatiile parteneriale sunt foarte dinamice si interesante. Totusi, recomandabil este sa iti dozezi combativitatea vizavi de ceilalti, altfel risti sa pierzi relatii sau colaborări importante, ce nu se mai pot reface. Este posibil să inițiezi proiecte la care te gândești demult. Spre seară, rezervă momente de liniște, pentru a studia evenimentele zilei.