Ce spun astrele azi, 17 noiembrie

Berbec

Ai vrea tu o mică agapă astăzi, însă astrele au alte planuri pentru tine. Este nevoie sa te ocupi de îndatoririle profesionale de la serviciu, fie că vrei, fie că nu. Rutina din câmpul muncii îți displace, însă cu puțin efort și cu sprijinul colegilor te vei descurca foarte bine. Sănătatea este vulnerabilă, așa încât rezervă momente pentru odihnă și trasează un plan de îmbunătățire a stării tale generale.



Taur

Este o zi în care fluctuațiile sentimentale îți pot da bătăi de cap. Aspectele privitoare la copii și la persoana iubită tind să ia amploare. Temele abordate cu cei dragi au legătură cu banii și bunurile folosite și administrate în comun. Există posibilitatea să cheltuiești pentru alții, însă cam mult și păgubos pentru tine. Fii prudent la șantajul emoțional și detașează-te de probleme celorlalți!



Gemeni

Orice ți-ar oferi lumea exterioară, oricâtă treabă ai avea la serviciu, tu tot acasă simți nevoia să fii, alături de membrii familiei. Sunt probabile discuții aprinse pe seama faptului că ești foarte combativ și îți risipești eforturile în acțiuni reprobabile. Fii prudent și atent la ceea ce îți spun cei dragi, întrucât dreptatea este de partea lor.



Rac

Este posibil să călătorești pe distanțe scurte, fie pentru a rezolva chestiuni profesionale, fie pentru a rezolva chestiuni medicale. Alege prioritățile și evită risipirea eforturilor în acțiuni neprofitabile. Pe de altă parte, ziua te predispune la dialoguri multiple cu persoanele din mediul apropiat. după-amiază, relaxează-te cu o lectură interesantă.



Leu

Ziua este favorabilă pentru o analiză financiară legată de veniturile pe care le obții la locul de muncă. Este rost de a primi salariul sau bonusuri importante, suficiente pe termen scurt. Însă, pentru îmbunătățirea veniturilor tale pe termen mediu și lung este nevoie să gândești alte strategii profesionale, poate chiar să abordezi un alt loc de muncă. Cheltuieli pentru copii, pentru persoana iubită sau pentru un hobby.



Fecioara

Iată o zi în care ai chef de viață, debordezi de energie si poți pune la treaba întregul Zodiac cu forța pe care o ai. Dozează-ți eforturile și implică-te numai în activitățile care te privesc pe tine și îți sunt utile în viitorul apropiat. Contradicții cu membrii familiei, pe seama faptului că ai timp doar pentru tine și nevoile tale. Mult de lucru la serviciu, fiind vorba despre treburile de rutină.



Balanta

Stările tale sufletești fluctuează astăzi. Ai nevoie de liniște, detașare de cotidianul zgomotos și de compania celor dragi. Este o zi potrivită unei autoevaluări, putând descoperi lucruri interesante ce stau ascunse de mult în ungherele inimii. La locul de munca sunt doar activități de rutină. Se pot contura aspecte neplăcute in aceasta zona, dar sunt pasagere si pot fi depasite cu prudență și discernământ.



Scorpion

Zi interesantă la capitolul prieteni. Este rost de dialoguri constructive, chiar dacă vor fi purtate pe tonuri înalte. Poți afla informații utile referitoare la proiectele tale socio-profesionale, însă și informații pentru îmbunătățirea personalității tale și a imaginii publice. In a doua parte a zilei, organizează o plimbare în aer liber sau o mică agapă pentru cei dragi si vei reuși astfel să înveselești pe toată lumea.



Sagetator

Recomandabil este sa te ocupi, pe îndelete, de carieră si de imaginea ta in societate. Oricât am fi de bine plasați în lume, tot este nevoie, ca din când în când, să facem anumite lucruri pentru a ne menține poziția la un anumit standard sau să ne îmbunătățim relația cu socialul. Pentru tine este un momente bun in acest sens. Sunt posibile si situații conflictuale, însă le vei depăși cu bine.



Capricorn

Ziua este favorabilă pentru a-ți îmbogăți bagajul educațional, pentru a relaționa cu persoanele aflate în străinătate și pentru a sta la taifas, cu oameni erudiți, de la care ai ce învăța. Starea de beatitudine care te cuprinde îți poate liniști atât mintea cat si trupul. Frumos ar fi să-ți asculți sufletul si să-i oferi momente deosebite prin intermediul artelor. Alcătuiește planuril de calatorii și pentru studii.



Varsator

Contextul astral al zilei te predispune la abordarea aspectelor financiare, însă dorința de a te ocupa mai mult de propria ființă, te va urmări la tot pasul. Echilibrează-ți eforturile și ocupă-te și de aspectele materiale ale vieții cotidiene, în speță de achitarea facturilor, cât și de aspectele imateriale ale vieții, cum ar fi spre exemplu, separarea esențelor de aparențe.



Pesti

Relațiile parteneriale, parteneriatele in general sau colaborările reprezintă subiectul principal al zilei. Se pare că vor interveni contradicții între ceea ce dorești tu de la parteneri, de la ceilalți în general și ceea ce îți oferă aceștia. Sunt momente bune pentru a spune clar ce anume îți displace și cum vezi tu bunul mers al acestor relații. Apoi, ascultă-i și pe ceilalți.