Ilan Șor: Dacă Procuratura Generală și Curtea Constituțională nu vor mai îndeplini ordinele Maiei Sandu, guvernarea va pica

Mișcarea protestatară trebuie să elibereze de sub controlul regimului două instituții capturate. Este vorba de Procuratura Generală și Curtea Constituțională. De această părere este președintele Partidului „ȘOR”, Ilan Șor. El a menționat că guvernarea Maiei Sandu se menține la putere doar datorită acoperirii din partea celor două instituții.



Ilan Șor a făcut apel către mișcarea protestatară privind schimbarea strategiei de luptă.



„Timp de nouă săptămâni, noi am desfășurat proteste antiguvernamentale masive. Am avut o revendicare simplă, ca guvernarea să demisioneze și să stabilească data alegerilor anticipate. Asta pentru că guvernarea a adus poporul la sărăcie, prețurile pentru electricitate, gaz și alimente au săltat până la cer, iar viața oamenilor a devenit insuportabilă. Totuși, masca regimului a fost smulsă și i-am văzut adevărata față. Am văzut că este gata să folosească forța împotriva oamenilor, am văzut că-i este în cot de revendicarea poporului privind demisia, deoarece s-au înfipt în fotoliile moi și calde și nu au de gând să iasă din ele. Ce să facem în această situație?”, a menționat Ilan Șor.



În opinia lui, există două soluții în actuala criză din țară.



„Avem două soluții. Prima. O revoluție veritabilă - pătrunderea în clădiri, scoaterea de urechi a acestor nemernici, alegerea guvernului popular în stradă etc. Asta este însă o prerogativă a poporului, nu a unui partid politic. De aceea, dacă poporului îi va fi foarte greu, el o va face. A doua soluție, spre care înclin eu, este cea juridică. O să o expun în zilele apropiate. Noi vom cere și vom insista asupra soluției juridice, care ne va aduce, în săptămânile următoare, la alegeri anticipate”, a precizat liderul opoziției.



El consideră că schimbarea se poate produce după demontarea pilonilor pe care se ține actualul regim.



„Noi trebuie să înțelegem însă foarte clar că guvernarea actuală se ține pe doi piloni. Primul pilon este Procuratura Generală. Această structură controlată de Maia Sandu nu intentează dosare penale pe numele demnitarilor care fură astăzi banii din buzunarele poporului prin facturi exorbitante pentru gaz și electricitate. Procuratura Generală, care era obligată să intenteze dosare penale și să investigheze infracțiunile împotriva oamenilor, nu face asta, ci protejează interesele Maiei Sandu și echipei acesteia. De asemenea, Procuratura Generală este astăzi o bâtă de fier împotriva opoziției. Adică împotriva oamenilor care au o opinie diferită decât cea a regimului. Pe dânșii asta nu-i aranjează. În pofida faptului că procuratura trebuie să fie o structură independentă, ea slujește astăzi regimului Sandu”, a subliniat Ilan Șor.



El a continuat cu a doua instituție, care protejează guvernarea.



„A doua instituție, al doilea pilon, este Curtea Constituțională. Este acel vârf al aisbergului care poate să dizolve Parlamentul, să califice drept neconstituționale acțiunile președintelui țării, să întreprindă orice acțiune, pentru a elibera Moldova de sub jugul Maiei Sandu. Cu regret, și această structură slujește astăzi intereselor Maiei Sandu și noi vom demonstra asta. Prieteni, eu pun astăzi în fața noastră, în fața întregii mișcări protestatare, două scopuri. Trebuie să scoatem cei doi piloni de sub controlul regimului – Procuratura Generală și Curtea Constituțională. Dacă vom obține asta, guvernarea va pleca, deoarece nu va mai fi protejată, nu vor mai fi tolerate dezmățul și fărădelegile lor, vor fi băgați la închisoare, iar Curtea Constituțională își va desfășura activitatea în conformitate cu Constituția. Ținând cont de acestea, propunem să schimbăm tactica mișcării protestatare. Așa că, de această dată, îi îndemn pe toți, toată Moldova, să ieșim, vineri, ora 13:00, în fața sediului Procuraturii Generale, pentru a cere și a obține demisia imediată a procurorului general de buzunar al Maiei Sandu, a procurorului care va înfunda pușcăria, pentru neîndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu, pentru trădare de patrie în interesul altui stat, și procurorul general știe despre ce vorbesc eu, dar și pentru multe alte fărădelegi pe care le comite. Trebuie să-i facem să înțeleagă că nu se mai poate de tolerat. Ajunge! Dacă ei nu înțeleg omenește, cu bine, vom acționa așa cum ne cere situația momentului”, a concluzionat Ilan Șor.