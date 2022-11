Ultimii opt ani, înregistrați drept cei mai călduroși din istorie

Ultimii opt ani, dacă proiecțiile pentru 2022 se vor menține, vor fi înregistrați ca fiind mai călduroși decât orice an anterior anului 2015, a anunțat recent Organizația Națiunilor Unite (ONU), detaliind o creștere dramatică a ritmului de încălzire globală.



Creșterea nivelului mării, topirea ghețarilor, ploile torențiale, valurile de căldură și dezastrele mortale pe care acestea le provoacă s-au accelerat, a precizat Organizația Meteorologică Mondială (OMM) într-un raport, cu ocazia deschiderii Summitului ONU privind clima COP27 la Sharm el-Sheikh, în Egipt, potrivit Science Alert.



„În timp ce COP27 începe, planeta noastră trimite un semnal de alarmă”, a declarat șeful ONU, Antonio Guterres, descriind raportul drept „o cronică a haosului climatic”.



Limitarea creșterii temperaturii pe Glob, un obiectiv privit cu scepticism de către oamenii de știință



Pământul s-a încălzit cu peste 1,1 grade Celsius de la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar aproximativ jumătate din această creștere a avut loc în ultimii 30 de ani, arată raportul.



Aproape 200 de națiuni reunite în Egipt și-au propus să limiteze creșterea temperaturilor la 1,5 grade Celsius, un obiectiv pe care unii oameni de știință îl consideră irealizabil.



„Dacă a existat vreodată un an în care să aruncăm, să tocăm și să ardem ‘ochelarii de cal’ ai inacțiunii climatice globale, atunci 2022 ar trebui să fie acela”, a declarat Dave Reay, șeful Institutului pentru Schimbări Climatice de la Universitatea din Edinburgh.



Anul 2022 este pe cale să fie al cincilea sau al șaselea cel mai cald an înregistrat vreodată, în pofida impactului din 2020 al La Nina – un fenomen periodic și natural în Pacific, care răcește atmosfera.



Ritmul de creștere a nivelului mării s-a dublat în ultimii 30 de ani, pe fondul topirii calotelor glaciare



Apa de suprafață din ocean – care absoarbe mai mult de 90% din căldura acumulată din emisiile umane de carbon – a atins temperaturi record în 2021, încălzindu-se deosebit de rapid în ultimii 20 de ani.



Valurile de căldură marină au fost, de asemenea, în creștere, cu consecințe devastatoare pentru recifele de corali și pentru jumătate de miliard de oameni care depind de acestea pentru hrană și mijloace de trai.



În general, 55% din suprafața oceanului a cunoscut cel puțin un val de căldură marină în 2022, se arată în raport.



Impulsionat de topirea calotelor de gheață și a ghețarilor, ritmul de creștere a nivelului mării s-a dublat în ultimii 30 de ani, amenințând zeci de milioane de persoane din zonele de coastă joase.



În Alpii europeni, recordurile de topire a ghețarilor au fost spulberate în 2022, cu pierderi medii de grosime cuprinse între 3 și peste 4 metri cele mai mari înregistrate vreodată.