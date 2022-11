Toamna nu mai este anotimpul kilogramelor în plus. Cum să rămînem în formă în perioada rece

Toamna este un anotimp sumbru și gri, cu scădere a activității din cauza vremii și, ca urmare, creșterea în greutate. Vă spunem cum să vă mențineți în formă și chiar să slăbiți toamna.



Toamna este considerată a fi un anotimp trist din cauza vremii reci, ploioase și a lipsei de vitamine. Tristețea care apare pe fondul tonului cenușiu al toamnei poate duce la creșterea în greutate și la alte probleme de sănătate. Dar să nu fim triști și să ne concentrăm asupra stării noastre.



În sezonul rece, oamenii doresc carbohidrați. Acest lucru este legat evolutiv de acumularea de grăsime subcutanată pentru o iernare ușoară. Dar, în loc de legume sezoniere bogate în fibre, fitonutrienți și glucoză bună sub formă de amidon rezistent, cumpărăm ceea ce impune industria alimentară (de regulă, acestea sînt diferite dulciuri și snack-uri). Acest lucru este categoric greșit, deci ar trebui să ne concentrăm pe principiul farfuriei lui Harvard și să renunțați la pîine, fast-food și alte produse "confortabile".



* Renunțați la gustări și ls consumul de ceai în afara meselor



* De fiecare dată consumați proteine, grăsimi și carbohidrați potriviți



* Mîncați proteine: miel, curcan, pui, pește și subproduse cu grăsime cel puțin de două ori pe săptămînă



* Includeți în alimentație grăsimi: avocado, slănină, ulei de măsline, unt topit și unt simplu de la vaci hrănite cu iarbă, crescute la fermă. Nucile și untul de nuci conțin, de asemenea, grăsimi esențiale. Adăugați 10-15 grame de grăsime la o masă, deoarece acest tip de alimentație oferă o senzație stabilă de sațietate fără salturi de glucoză în sînge



* Nu uitați de carbohidrați: diferite ierburi, legume, pomușoare, boabe și leguminoase preparate corect, înmuiate peste noapte înainte de a fi gătite.



* Alegeți corect dulciurile: de exemplu, miere sau pomușoare. Încercați să excludeți din dietă siropurile, gemurile, fructele uscate înmuiate în sirop



* Respectați regimul de apă: beți băuturi încălzitoare între mese. Încercați să preparați rădăcină de păpădie, cimbru cu aditivi de fructe, iar noaptea faceți o infuzie de mușețel sau melisa. Dacă nu sînteți alergici sau intoleranță la anumite produse, atunci aceste băuturi de toamnă vă vor permite să dormiți mai bine și să dormiți mai bine.



Pentru a depăși pofta de dulciuri, puteți bea apă de ghimbir și lămîie cu scorțișoară, vitamine B cu spectru complet, vitamina C sub formă de ascorbat neacid (conform instrucțiunilor producătorului). Chiar și astfel de sfaturi simple vă vor ajuta să normalizați gradul de deschidere a canalului de glucoză al celulei și să nu- permiteți să se înfometeze, iar voi să vă îngrășați.



În mod ideal, toamna at trebui să administrați multivitamine și alte substanțe utile care susțin sănătatea fizică și mentală.

Nutriționistul recomandă următoarele componente de bază pentru bunăstarea activă:



* Multivitamine cu vitamine B active Vitamina D3 + K2 de la 4000 UI/100 mcg pentru un adult



* Magneziu sub formă chelată



* Vitamina C neacidă



* Omega-3



* Un curs de probiotice