Decalajul salarial dintre femei și bărbați este de 14% sau 17 mii de lei anual

Republica Moldova este pe locul 29 din 146 de țări conform Global Gender Index la capitolul egalitate de gen. O spune deputata PAS, Doina Gherman, potrivit căreia societatea moldovenească s-a detașat de principiile patriarhatului atunci când a ales prima femeie în funcția de președintă a țării. În același timp, experții în domeniul politicilor gender spun că femeile din Republica Moldova sunt în continuare discriminate, fiind mai prost remunerate pentru același volum de muncă decât bărbații, notează IPN.



Experții în domeniul egalității de gen spun că, deși există progrese, în societatea moldovenească persistă prejudecățile și fenomenul discriminării femeilor. Deși femeile și bărbații sunt egale în fața legii, această egalitate nu se manifestă atunci când e vorba de oportunități și viață socială.



„Femeile sunt discriminate atunci cânt sunt plătite pentru munca prestată, atunci când prestează un volum mare de muncă fără remunerare financiară, atunci când nu au opțiune unde să-și lase copiii, pentru a-și găsi un serviciu bun. Sunt discriminate femeile cu dizabilități. Este un domeniu în care societatea noastră mai are mult de investit”, a spus președinta „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, în cadrul emisiunii „Bună Seara” de la postul public de televiziune.



„Este cert că adoptarea unui cadru normativ, oricât de bun ar fi, nu duce la schimbarea mentalității populației. Republica Moldova se află la mijloc între patriarhat, tradiționalism și modernism”, a spus președinta „Gender Centru”, Valentina Bodrug-Lungu.



Potrivit experților, legislația actuală încurajează participarea femeilor în viața politică. În prezent, la întocmirea listelor electorale, partidele politice sunt obligate să respecte cota de 40%, ceea ce înseamnă că la fiecare zece locuri, patru trebuie să aparțină femeilor.



„Există multe cercetări la nivel internațional care corelează nivelul de bunăstare a unei țări cu faptul că acel stat are politici inclusive care asigură șanse egale pentru femei și bărbați. Dacă am aștepta ca discrepanța salariilor bărbaților și femeilor, de exemplu, să dispară natural, ar trebui să așteptăm 50-60 de ani. De asta e nevoie de politici din partea statului”, a spus reprezentantul Centrului de Resurse Juridice, Ilie Chirtoacă.



Pentru a promova egalitatea de gen, în Parlament a fost adoptată legea care-i încurajează pe angajatori să ofere salarii egale între femei și bărbați.



„Republica Moldova și-a arătat deschiderea față de egalitatea de gen în 2020 când și-a ales, pentru prima oară în 30 de ani, prima femeie președintă. Conform Gobal Gender Index, la componenta politică Republica Moldova este pe locul 29 din 146 de țări. În ultimii ani am demonstrat un trend pozitiv. Oamenii văzând în funcții de conducere femei, mai ales în vremuri complicate și situații de criză, asta îi inspiră și încurajează. Discrepanța dintre salariile femeilor și bărbaților este de 14% anual sau în lei ar fi 17 mii pe an”, a spus deputata PAS, Doina Gherman.



Potrivit datelor Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, în anul 2022, o femeie trebuie să lucreze două luni suplimentare, pentru a atinge valoarea câștigului unui bărbat în anul precedent.