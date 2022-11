Cocktailuri pline de vitamine si minerale

Sucurile de fructe si legume sunt la moda, dar nu degeaba. Sunt pline de vitamine si minerale si sunt o modalitate foarte placuta de a consuma ratia de fructe si legume necesara zilnic organismului.



In plus, smoothie-urile va ajuta sa consumati mai putine sucuri acidulate, atat de daunatoare organismului. Cocktailurile va ajuta nu doar sa va mentineti silueta sau sa slabiti, ci si pentru a trata diferite afectiuni.



Cocktail cu banane si mango, pentru ochi sanatosi



Mango este o buna sursa de vitamina C, care ajuta la prevenirea cataractei. Continutul sau bogat de polifenoli ii confera o putere antioxidanta deosebita, necesara pentru a lupta cu radicalii liberi.



Vitamina A din mango ajuta la o buna functionare a retinei, previne cecitatea noctura si DMLA (degenerescenta maculara).



Pentru un coktail savuros mixati o banana, jumatate de mango, un iaurt, sucul unei lamai si 4 cuburi de gheata.



Cocktail energizant cu banane si curmale



Se spune ca bananele si curmalele sunt fructele energiei. De aceea un cocktail bazat pe aceste doua ingrediente va poate ajuta sa indepartati oboseala si le este extrem de util sportivilor, inainte de a face efort. Pe langa faptul ca furnizeaza energie, banana contine probiotice, care protejeaza stomacul si potasiu, care scade tensiunea arteriala.



Pentru un cocktail energizant, mixati jumatate de banana, 3 curmale, un iaurt, 100 ml de suc de pomelo si 3 alune de padure.



Coktail pentru micul dejun cu mango si curmale



La micul dejun, un coktail cu mango si curmale va ajuta sa incepeti ziua plini de energie. Mixaţi un mango, 70 g de curmale, o clementina si 250 ml de iaurt cu bifidus.



Cocktail antioxidant cu pepene, zmeura si goji



Cocktailul cu pepene, zmeura si goji este o bomba de antioxidanti. El va poate ajuta sa accelerati reinnoirea celulara, dar si sa vindecati ranile dificile. Cu foarte putine calorii, acest cocktail hidrateaza foarte bine si ii aduce corpului un aport important de minerale.



Mixati un sfert de penene rosu, 200 g de zmeura congelata, 50 g de goji, o lingura de miere, 4 frunze de menta si sucul de la jumatate de lamaie verde.



Cocktail detoxifiant cu lamaie si sirop de artar



Cocktailul cu lamaie si sirop de artar curata corpul de toxinele acumulate. Este ideal pentru micul dejun, dar si ca remediu de urgenta in caz de excese alimentare.



Puneti in 1,5 l de apa 12 linguri de suc de lamaie si 12 linguri de sirop de artar.