Ce spun astrele azi, 13 noiembrie

Berbec

Veti avea foarte mult succes, astazi, in intreprinderile care presupun mai mult spirit de organizare si mai putina imaginatie. Creativitatea va fi la cote minime, asa ca nici nu se merita sa depuneti eforturi in aceasta directie; veti avea nevoie de sprijin, mai ales daca lucrati intr-un domeniu care se bazeaza pe inovatii. In privinta prieteniei, veti fi dispusi sa dati foarte multe de la voi, dar sunteti norocosi, caci veti primi la fel de mult. Apropiatii mai in varsta din viata voastra ar putea constitui un motiv de ingrijorare, fie din pricina starii de spirit, fie din cauza unor afectiuni fizice; chiar daca timpul va este limitat, incercati sa ajutati, in limita posibilitatilor.



Taur

Nivelurile de energie si incredere in sine vor fi la cote inalte astazi, asa ca puteti face foarte multe lucruri folositoare. Este bine sa va canalizati energiile in mod constructiv, fiindca actionand haotic, nu veti reusi sa faceti nimic bun. Este posibil sa apara o serie de cheltuieli neprevazute, in plan financiar, insa, daca veti sti sa va organizati cu chibzuinta, veti reusi sa o scoateti la capat cu bine. Spre seara, este posibil sa apara o oarecare stare de tensiune si agitatie, de aceea va trebui sa luati masuri pentru a va calma; un ambient relaxant, alaturi de persoana potrivita, poate fae minuni in astfel de situatii.



Gemeni

Se poate ca astazi sa intrati intr-un conflict destul de serios cu o persoana care va este apropiata; se va intampla pe neasteptate, ceea ce va fi destul de dur pentru voi. Deznodamantul poate fi unul destul de urat, mai ales daca nici voi nu veti fi capabili sa va abtineti si va veti exterioriza fara retineri. Putina diplomatie si moderatie nu strica, nici de o parte, nici de cealalta. Sansele de implinire sentimentala sunt destul de mari, asa ca puteti sa va faceti planuri in aceasta privinta. Evitati sa amestecati afacerile cu sentimentele, pentru ca nu va merge deloc bine. Ba chiar ar putea sa va strice niste perspective care pareau destul de promitatoare.



Rac

Este o zi excelenta pentru a lua decizii bazate pe intuitie, dar si pe bun simt; respectul pentru cei din jur va va aduce respect din partea acestora, apreciere si suport, daca acesta se impune. Daca simtiti ca ceva va este necunoascut, ca pasiti pe nisipuri miscatoare, atunci prudenta trebuie sa primeze intotdeauna; nu are rost sa va asumati riscuri inutile, care pot sa aiba consecinte greu de cuantificat. Chiar daca problemele nu va vor ocoli, incercati sa va mentineti moralul ridicat, caci numai astfel veti reusi sa depasiti mai usor dificultatile. Putin mai multa atentie fata de parteneri in cuplu poate face foarte mult pentru relatie, asa ca nu fiti deloc retinuti in a va manifesta afectiunea.



Leu

Este o zi in care veti avea posibilitatea sa va satisfaceti unele dorinte ascunse, pe care le tineti in suflet de mai multa vreme. Acest lucru va va da un sentiment de satisfactie, care va sta la baza unei stari de bine pe tot parcursul zilei. In relatiile cu proprii copii, incercati sa le oferiti acestora mai multa autonomie, chiar daca asta inseamna mai multe motive de ingrijorare pentru voi. Si ei trebuie sa invete sa stea pe propriile picioare, iar acest lucru se realizeaza treptat. Flerul pentru afaceri nu va da gres nici astazi, iar in tranzactiile finaciare veti avea foarte mare succes. Este un moment in care anumite riscuri chibzuite pot da rezultate neasteptate.



Fecioara

Va fi o zi propice pentru a va pune intuitia la bataie si a va consolida situatia materiala. Puteti miza din plin pe voi insiva, mai ales ca relatiile cu prietenii se anunta furtunoase, subiectele de discutie in contradictoriu fiind la ordinea zilei. Daca vedeti ca nu se intrezareste posibilitatea de a obtine rezultate constructive din astfel de discutii, nu are nici un rost sa va consumati energiile pe asa ceva. Mai bine concentrati-va pe ceea ce va poate aduce beneficii reale. Este o zi favorabila interrelationarii in familie, ajungerii la acorduri in privinta redecorarii locuintei sau a unor achizitii casnice despre care discutati de mai multa vreme.



Balanta

Climatul sentimental fericit al zilei de astazi va va stimula in plan personal, astfel incat puteti sa aveti parte de intalniri care sa trezeasca in voi sentimente dintre cele mai pasionale; romantismul este la cote ridicate, cu trairi dintre cele mai intense. Din punct de vedere personal, veti experimenta bunastare, chiar fericire, ceea ce va ofera implinire si resurse pentru a face fata problemelor din alte sfere ale vietii voastre. In plan profesional, se anunta insa turblente majore, astfel incat veti fi solicitati la maximum, atat in gandire, cat si in actiune. Inteveniti calm, fara a intra in panica. Doar astfel veti avea cele mai mari sanse sa gasiti solutiile potrivite.



Scorpion

Din pacate, ziua va incepe cu oboseala si chiar o stare oarecum depresiva. Trebuie sa actionati ca sa iesiti din aceasta stare, extem de nociva si generatoare de noi probleme. Nu fortati lucrurile sa se intample, pentru ca nu asa functioneaza. Trebuie sa fiti rabdatori si sa interveniti doar atunci cand trebuie, la momentul oportun. In plan personal, va fi nevoie sa fiti putin mai detasati, mai ales daca va gasiti implicati in probleme sentimentale incurcate. Acordati-va timp de refectie, timp care sa va dea posibilitatea de a gasi solutii potrivite. Schimbarile de dispozitie sunt deconcertante pentru apropiati, carora le va fi greu sa empatizeze cu voi.



Sagetator

Este bine sa faceti primii pasi intr-o anumita directie pe un teren cat mai solid, daca doriti ca rezultatele pe care le urmariti sa apara in realitate; riscurile necalculate pot provoca mari neplaceri, si nu doar pentru aceasta zi. Cei care isi desfasoara activitatea in domeniul financiar vor fi foarte solicitati in proiectele pe care le vor desfasura. In relatia de cuplu, domina dragostea si buna intelegere, astfel ca este putin probabil sa apara tulburari. Relatiile cu prietenii sau colegii de serviciu nu se arata la fel de linistite, insa daca va veti pastra luciditatea si nu veti reactiona pasional, veti reusi sa treceti ziua fara a fi implicati in situatii care sa va afecteze.



Capricorn

Climatul sentimental este destul de linistit pentru voi, astazi. Exista premise potrivite pentru a strange legaturi mai vechi, ce s-ar putea dovedi folositoare in viitor, sau de a face noi cunostinte, la fel de utile. In plan sentimental, sansele de a cunoaste "acea persoana" la care visati de multa vreme, sunt destul de mari. Totul depinde de perspicacitatea si spiritul vostru de observatie. De asemenea, trebuie sa fiti ponderati si nicidecum prea critici, pentru ca astfel toate acesta sanse favorabile vor fi spulberate. Problemele legate de cariera nu vor putea fi rezolvate asa cum trebuie decat facand o combinatie echilibrata intre putere de convigere si diplomatie.



Varsator

Nu este o zi potrivita pentru decizii de importanta capitala. Ar fi bine sa lasati astfel de decizii pentru zile de mai bun augur. Nu incepeti proiecte noi, de anvergura, pentru ca nu veti reusi sa obtineti, nici pe departe, rezultatele previzionate; unele obstacole sunt insurmontabile, asa ca orice ati face, lucrurile tind sa iasa exact pe dos. Daca simtiti ca, in plan sentimental, ati pierdut foarte mult, incercati sa va mai dati o sansa, fiindca nu se stie niciodata ce intorsatura ar putea lua lucrurile. Aveti grija de voi insiva, astfel incat sa fiti multumiti, atat de felul in care aratati, cat si de felul in care va simtiti.



Pesti

Dragostea pluteste in aer si va faceti sa credeti in promisiuni si vise frumoase. Totusi, trebuie sa va pastrati si o latura obiectiva, care sa va impiedice sa cadeti in capcana profitorilor. Exista pericolul ca astazi sa aveti de-a face cu persoane mai putin interesate de binele vostru si mai mult de al lor, persoane de care ar fi bine sa va distantati cat mai mult posibil. Nu trebuie sa intrati in conflict cu astfel de persoane, ci doar sa le ocoliti, pe cat posibil. Pastrati-va optimismul, dar si obiectivitatea in ceea ce priveste chestiunile financiare! Este posibil ca, spre finalul zilei, sa va simtiti ceva mai obositi sau tensionati; exsita modalitati de relaxare ce pot fi foarte eficiente!