Test de cultură generală. Câte minute are o săptămână?

Se spune că timpul trece repede când te distrezi și foarte greu atunci când muncești. Așa că probabil te-ai întrebat cel puțin odată câte minute are o săptămână.



Deși poate numărul de minute dintr-o săptămână nu are o așa de mare importanță pentru majoritatea oamenilor, motivele pentru care avem 12 luni într-un, 7 zile într-o săptămână și 24 de ore într-o zi sunt adânc înrădăcinate în istoria noastră.



Și, apropo, dacă încă ești curios câte minute are o săptămână, răspunsul este: 10.080 de minute.



Câte minute are o săptămână și de ce divizăm timpul?



De ce avem 12 luni într-un an? Astronomii lui Iulius Caesar au explicat necesitatea a 12 luni într-un an și adăugarea unui an bisect pentru a sincroniza anotimpurile. La acea vreme, în calendar existau doar 10 luni, în timp ce există puțin peste 12 cicluri ale Lunii într-un an.



La calendar au fost adăugate lunile ianuarie și februarie, iar lunile inițiale a cincea și a șasea au fost redenumite în iulie și august în onoarea lui Iulius Caesar și a succesorului său Augustus, potrivit Royal Museums Greenwich.



Ambele luni au primit câte 31 de zile fiecare pentru a reflecta importanța lor, fiind numite după liderii romani.



De ce avem 7 zile într-o săptămână?



În timp ce lunile, anii și zilele pot fi direct legate de evenimente astronomice, cum ar fi rotația Pământului în jurul axei sale sau o orbită completă în jurul Soarelui, o săptămână înseamnă doar 23% dintr-o lună. Cu toate acestea, a fost folosită timp de milenii în China, India, Orientul Mijlociu și Europa.



Utilizarea săptămânii de 7 zile poate fi urmărită până la babilonienii talentați din punct de vedere astronomic și decretul regelui Sargon I al Akkadului, în jurul anului 2300 î.Hr. Ei venerau numărul 7, iar înaintea telescoapelor, corpurile cerești cunoscute erau în număr de 7 (Soarele, Luna și cele cinci planete vizibile cu ochiul liber).



Săptămâna de 7 zile este, de asemenea, strâns legată de iudaism și de povestea Genezei, în care Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea.



De ce ziua are 24 de ore, dar orele și minutele au câte 60 de unități?



Vechii egipteni au fost primii care au folosit 24 de ore pentru a împărți ziua. Au împărțit ziua în 12 ore de la răsărit până la apus, iar noaptea în alte 12 ore de la apus până la răsărit.



Atunci când ora a fost împărțită în 60 de minute, care la rândul lor constau din 60 de secunde, este posibil ca numărul 60 să fi fost ales pentru comoditatea sa matematică. Este divizibil cu un număr mare de numere mai mici, fără rest: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 și 30.