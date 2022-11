De ce lămîia este considerată cea mai puternică chimioterapie?

Bolile oncologice sînt rezultatul acidificării organismului și sînt tratate ca toate bolile fungice, prin alcalinizare...



În mod paradoxal, sucul proaspăt de lămîie, dacă este consumat în formă pură, fără zahăr, are proprietate puternică de alcalinizare și normalizează echilibrul pH-ului în cazul acidității crescute în organism. Prin urmare, lămîia este considerată unul dintre cele mai utile produse pentru om. Dar, dacă consumați lămâie împreună cu zahărul, atunci, dimpotrivă, aciditatea nu scade, ci crește. Conform ayurveda, persoana care mănîncă zilnic lamîie sau bea suc de lămîie zilnic (cel mai bine să o faci dimineața) nu se va îmbolnăvi niciodată. Singurul lucru pe care trebuie să-l luați în considerare este că lămîia trebuie consumată fără semințe, care au un efect opus (ele sînt foarte toxice) și neutralizează toate efectele sale benefice



Lămîia este de 10.000 de ori mai puternică decît chimioterapia!



Acesta este ultimul cuvînt în medicină, un tratamentul eficient împotriva cancerului!



De ce nu știm despre asta? Pentru că există laboratoare interesate să creeze o versiune sintetică care să le aducă profituri uriașe.



Lămîia poate fi utilizată în diferite moduri:



Putem mînca pulpa, sucul, face băuturi, sherbet, bisciți etc…



Lămîia are mai multe merite, dar cel mai interesant este efectul pe care îl are asupra chisturilor și tumorilor. Este un remediu dovedit împotriva cancerelor de toate tipurile.



De asemenea, este considerată un element anti-microbian împotriva infecțiilor bacteriene și a ciupercilor, paraziților și viermilor interiori. În plus, lămîia reglează tensiunea arterial, scăzînd-o pe cea mare. De asemenea, lămîie funcționează ca un antidepresant, reducînd tensiunea și tulburările nervoase.



Aceste informații au trecut peste 20 de teste de laborator din 1970 și au arătat următoarele rezultate:



Lămîia distruge celulele maligne în 12 tipuri de cancer, inclusiv cancer de sîn, prostată, pancreas…



Compoziția copacului de lămîie a arătat rezultate de 10.000 de ori mai bune decît produsul Adriamycin — un medicament utilizat de obicei în lumea chimioterapeutică, încetinind creșterea celulelor canceroase.



Și mai surprinzător este faptul că acest tip de terapie cu lămîie distruge numai celulele canceroase maligne fără a afecta celulele sănătoase.